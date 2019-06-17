Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçından notlar





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko taraftarlarının Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a tepkisi, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisinin 5. maçında da sürdü.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, 2-2 eşitliğin bulunduğu serinin 5. maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı.

Tecrübeli başantrenör Ergin Ataman ile sarı-lacivertli taraftarlar arasında THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de yaşanan gerginlik, bu karşılaşmada da devam etti.

Ergin Ataman'ın salona girmesiyle Fenerbahçe Beko taraftarları, tecrübeli başantrenör aleyhine küfürlü tezahüratta bulundu. Bunun üzerine istenmeyen olayların sona erdirilmesi için anons yapıldı.





- Tek değişiklik Efes'te





Final serisinin 4. maçının kadrosuna göre tek değişikliği Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman yaptı.

Ataman, yabancı oyuncu kuralından dolayı Brock Motum, Rodrigue Beaubois, James Anderson ve Tibor Pleiss'i kadroya almadı.

Tecrübeli başantrenör, serinin dördüncü maçında kadroda olmayan Krunoslav Simon'a şans verdi. Ataman, o karşılaşmada forma giyen Beaubois'ya kadroda yer vermedi.

Sakatlıklardan dolayı sıkıntılı bir süreç yaşayan Fenerbahçe Beko ise aynı kadroyla mücadele etti.





- Taraftardan yoğun ilgi





Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan serinin 5. maçına iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi.

Ev sahibi Anadolu Efes taraftarları için satışa sunulan biletler bir gün öncesinden tükenirken, Fenerbahçe Beko taraftarları da kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu.

Karşılaşmayı yaklaşık 10 bin kişi tribünden izledi.