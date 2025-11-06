Anadolu Efes Evinde EA7 Emporio Armani Milan'ı Ağırlayacak
EuroLeague’in 9. haftasında Anadolu Efes Spor Kulübü, EA7 Emporio Armani Milan’ı konuk edecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak karşılaşma, 7 Kasım 2025 Cuma günü saat 20.30’da başlayacak.
EuroLeague heyecanı Basketbol Gelişim Merkezi’nde…
Sezonun dokuzuncu hafta mücadelesinde tribünleri dolduracak olan Anadolu Efes taraftarları, EA7 Emporio Armani Milan karşılaşmasında unutulmaz bir maç atmosferi yaratacak. Anadolu Efes, partnerleriyle beraber maç içerisinde gerçekleştireceği eğlenceli şovlarla mücadelenin coşkusunu Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde artıracak. Takımın sesi Mustafa Özben, enerjisiyle tribünleri alevlendirecek. Anadolu Efes'in sevimli maskotu Çaylak da taraftarlarla birlikte karşılaşmanın heyecanını katlayacak.
Anadolu Efes taraftarları, stil partneri Beymen Club’ın Anadolu Efes koleksiyonuna fuaye alanında bulunan Beymen Club Ürün Satış Alanı’nda buluşurken, Bilyoner’in saha içi etkinlikleriyle eğlenceli anlar yaşayacak. Anadolu Efes Fan Club üyeleri, mobil uygulama üzerinden "Takımına Desteğini Gönder" seçeneğiyle puan kazanma fırsatı yakalayacak.
Anadolu Grubu’nda uzun yıllardır hizmet veren çalışanlar plaket ile onurlandırılacak. 15. yıl plaketini alan Suat Kuruçay, 15. yıl plaketini alan Tomislav Mijatovic, 20. yıl plaketini alan Ahmet Avcı ve 20. yıl plaketini alan Mustafa Cenk Araştıran’a plaketlerini Anadolu Efes Spor Kulübü Asbaşkanı Mehmet Hurşit Zorlu takdim edecek.
Heyecan dolu karşılaşma 20.30’da S Sport’ta
Anadolu Efes – EA7 Emporio Armani Milan karşılaşması 7 Kasım Cuma günü saat 20.30’da S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.