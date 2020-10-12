Anadolu Efes, EuroLeague maçlarına Corendon Airlines’la gidiyor

İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes, Almanya’nın Berlin ve Litvanya’nın Kaunas şehirlerinde oynayacağı EuroLeague maçlarına, kulüp partneri Corendon Airlines’ın özel olarak hazırladığı takım uçağıyla gidiyor.

Corendon Airlines açıklamasına göre, Anadolu Efes Spor Kulübü kafilesinin bu iki ülkeye giderken sağlıklı ve konforlu bir şekilde uçması için hazırlanan Boeing 737-800’ün içinde Anadolu Efes Spor Kulübü temalı giydirmeler de yapıldı.

İstanbul Havalimanı’ndaki uçuş öncesinde Corendon Airlines ekipleri tarafından karşılanan Anadolu Efes oyuncuları, yapılan hazırlıklar için Corendon Airlines çalışanlarına teşekkür ettiklerini belirtti. Uçuş öncesinde Kaptan Pilot Yücel Ceylan Anadolu Efes Kaptanı Doğuş Balbay’a uçak maketi hediye ederken, Balbay da Ceylan’a imzalı forma hediye etti.

İstanbul Havalimanı’nda buluşan Anadolu Efes kafilesini Corendon Airlines uçuş ekipleri karşılarken kafile için İstanbul Havalimanı’ndaki Corendon Airlines noktalarında ve uçak içinde gerekli tüm salgın tedbirleri de alındı. Özel takım uçağına Anadolu Efes kafilesi dışında yolcu alınmadı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Corendon Airlines, bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışında Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, Alman FC. Nurnberg Futbol Takımı, Aytemiz Alanyaspor Futbol Takımı, Antalyaspor Futbol Takımı, Altınordu Futbol Kulübü, Bike Aid Bisiklet Takımı, Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Türk Korfbol Takımı, Akdeniz Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı, ITU Honeybees Quidditch Takımı, ITU Ultimate Frizbi Takımı, Corendon-Circus Bisiklet Takımı, Hollanda Kadın Milli Voleybol Takımı, Hollanda Milli Buz Hokeyi Takımı, Haarlem Corendon Kinheim Beyzbol Takımı ve profesyonel yol bisikleti yarışı Tour of Antalya’ya sponsorluk desteği vermişti.

