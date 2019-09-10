Anadolu Efes, Chris Singleton'u kadrosuna kattı Lacivert-beyazlı basketbol takımı, ABD'li oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı



İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Basketbol Takımı, geçen sezon İspanya'nın Barcelona ekibinde forma giyen ABD'li oyuncu Chris Singleton'u kadrosuna dahil etti. Anadolu Efes Spor Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirildi. Avrupa kariyerinde Lokomotiv Kuban, Panathinaikos ve Barcelona formalarını giyen Chris Singleton, geçen sezon İspanyol ekibinde görev aldığı 35 THY Avrupa Ligi maçında 8 sayı ve 4,4 ribaunt ortalamasıyla mücadele etti.

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