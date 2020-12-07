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Spor Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 698. maçına çıkacak
Spor

Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 698. maçına çıkacak

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 697 karşılaşmada 394 galibiyet ve 303 yenilgi aldı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 15:31:56 -
Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 698. maçına çıkacak

İSTANBUL (AA) - THY Avrupa Ligi erteleme maçında yarın Fransa temsilcisi ASVEL'i konuk edecek Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 698. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 697 karşılaşmada 394 galibiyet ve 303 yenilgi aldı.

Yüzde 56,5 galibiyet oranına sahip Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 450. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı 449 karşılaşmada 237 galibiyet alırken, 212 kez yenildi.

Anadolu Efes, yarınki rakibi ASVEL ile Avrupa kupalarında 10 kez karşı karşıya geldi. Rakibine 7 kez üstünlük kuran lacivert-beyazlı ekip, 3 maçtan mağlup ayrıldı.

İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan altı maçta Anadolu Efes, üçer galibiyet ve yenilgi alırken, THY Avrupa Ligi'ndeki 4 maçı da kazanmayı başardı.


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