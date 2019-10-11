Anadolu Efes Alba Berlin maçı kaç kaç bitti? THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes evinde Alman ekibi Alba Berlin ile karşı karşıya geldi. Peki, Anadolu Efes Alba Berlin maçı kaç kaç bitti?

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes evinde Alman ekibi Alba Berlin ile karşı karşıya geldi. Peki, Anadolu Efes Alba Berlin maçı kaç kaç bitti? MAÇ SONUCU: 106-105 Normal süresi 95-95 sona eren karşılaşmada Anadolu Efes, rakibini uzatma sonucunda 106-105 ile geçerek sezonun ilk galibiyetini aldı. Anadolu Efes forması giyen Shane Larkin 5/9 üç sayı isabetiyle 26 sayı attı ve karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Anadolu Efes-Alba Berlin: 106-105 Salon: Sinan Erdem Anadolu Efes: Vasilije Micic (23), James Anderson (2), Alec Peters (14), Bryant Dunston (18), Tolga Geçim, Shane Larkin (26), Doğuş Balbay (5), Tibor Pleiss (16), Chris Singleton (2), Ahmet Buğrahan Tuncer, Krunoslav Simon Alba Berlin: Rokas Giedraitis (6), Luke Sikma (15), Landry Nnoko (10), Jonas Mattisseck (8), Martin Hermannsson (4), Niels Giffey (13), Peyton Siva (10), Tyler Cavanaugh (14), Tim Schneider (1), Kenneth Ogbe (4), Makai Mason (2), Malte Delow 1.Periyot: 27-25 2.Periyot: 16-15 3.Periyot: 26-32 4.Periyot:26-23 MS:95-95 Uz: 106-105

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