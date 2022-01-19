Anadolu çorbası tarifi, nasıl yapılır? Anadolu çorbası gerekli malzemeler ve püf noktası

Anadolu çorbası tarifi, içinde bulunan malzemeleri ve bereketli oluşuyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Anadolu çorbası tarifi

Anadolu çorbası gerekli malzemeler

Yarım su bardağı aşurelik buğday

Yarım su bardağı nohut

2 su bardağı kırmızı mercimek

Yeteri kadar su

1 adet limonun suyu

1 kahve fincanı zeytinyağı

1 adet soğan

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı nane

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

Anadolu çorbası nasıl yapılır?

Buğday ve nohudu bir gece önceden ayrı ayrı kaplarda ıslatın. Ertesi gün süzüp yine ayrı tencerelerde haşlayın. Kırmızı mercimeği de üçüncü bir tencereye alın.

Üzerine su, limon suyu ve tuzu ekleyip yumuşayana kadar pişirin. Haşladığınız buğday ve nohudu da çorbaya ekleyin ve bir-iki taşım kaynatın. Bu arada soğanı yemeklik doğrayın. Zeytinyağını kızdırıp soğanı yağda kavurun. Soğana salça, nane, pul biber ve 1 su bardağı su koyup sos kıvamına gelene kadar kısık ateşte pişirin. Ardından bu sosu çorbanıza ekleyip karıştırdıktan sonra hepsini birkaç dakika daha pişirin. Anadolu çorbası hazır.

Anadolu çorbası yapılışında püf noktası

Çorbayı Karıştıran Önemli

Çorbanızın kıvamını iyi tutturabilmek için karıştırırken sadece kol kaslarınızı feda etmeniz maalesef yeterli değil. Çünkü çorba, karıştırılırken sizin kullandığınız kaşık çeşidine önem veriyor. Çorbaların en sevdiği kaşık çeşidi ise tahta kaşık.

Sade Su Kullanmayın

Çorba yapımında su, neredeyse ana madde sayılmaktadır. Bunun için suyun lezzetinin çok iyi olması gerekir hatta sadece lezzetli bir su istenen sonuca erişmemiz için yetmez. Dememiz o ki çorba yaparken sade su yerine et suyu, tavuk suyu ya da sebzeleri haşladığınız suyu kullanırsanız mükemmel bir tat yakalayabilirsiniz.