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Aktüel

Anadolu Ajansından kurum çalışanlarına drone eğitimi

Anadolu Ajansında personel kalitesini artırmak amacıyla verilmeye başlanan teorik ve pratik eğitimler 3 aşamadan oluşacak ve 4 gün sürecek

Yeniakit Publisher
2020-07-20 13:59:55 -
Anadolu Ajansından kurum çalışanlarına drone eğitimi

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA), drone teknolojisini en üst seviyede kullanmak amacıyla kurum çalışanlarına eğitim vermeye başladı.

Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğünde bugün başlayan eğitimler kapsamında, 23 Temmuz'a kadar 16 ajans çalışanına drone eğitimi verilecek.

Kurum çalışanları, ilk üç gün konferans salonunda teorik eğitim aldıktan sonra simülasyon üzerinde, son gün ise açık arazide drone kullanarak pratik eğimlerini tamamlayacak.

Eğitimlerin sonunda kursa katılan kurum personeline İHA-1 drone ehliyeti verilecek.

Eğitim sayesinde gelişen teknolojilerin görüntülü haber çekimlerinde kullanılmaya başlanmasıyla AA çalışanlarına yeni bir bakış açısı kazandırılması ve "drone"lerden daha çok yararlanarak personel kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

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