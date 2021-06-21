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Eğitim Anadolu Açıköğretim Fakültesinden nasıl sınıf geçilir?
Eğitim

Anadolu Açıköğretim Fakültesinden nasıl sınıf geçilir?

AÖF, açıköğretim sistemiyle üniversite eğitimi veren bir eğitim sistemidir. Eğitim ve öğretim dönemi bitmek üzereyken AÖF öğrencileri, aldıkları harf notlarının karşılığını merak ediyor. Peki, Anadolu Açıköğretim Fakültesinden nasıl sınıf geçilir?

Yeniakit Publisher
2021-06-21 20:26:00 -
Anadolu Açıköğretim Fakültesinden nasıl sınıf geçilir?

Harf notları ile ilgili detaylar dönem dönem öğrencilerde kafa karışıklığına neden olabiliyor. Harf notlarının karşılığını öğrenmek isteyen AÖF öğrencileri, internette harf notlarının karşılığını ve en düşük geçen harf notunun ne olduğunu araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Anadolu üniversitesi harf notlarının anlamı nedir ve en düşük geçen harf notu nedir?

84 – 100 AA 4,00 Geçti,

77 – 83 AB 3,70 Geçti,

71 – 76 BA 3,30 Geçti,

66 – 70 BB 3,00 Geçti,

61 – 65 BC 2,70 Geçti,

56 – 60 CB 2,30 Geçti,

50 – 55 CC 2,00 Geçti,

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti,

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti,

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti,

0 – 32 FF 0,00 Kaldı.

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