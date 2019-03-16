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Anaç koyun destek ödemeleri başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2018 yılı anaç koyun keçi desteklerinin yetiştiricilere ödenmeye başlandığını belirterek, “187 bin yetiştiricimizin 21,5 milyon baş anaç koyun keçisine 538 milyon lira destek ödenecek” ifadesini kullandı.

16 Mart 2019 Cumartesi 09:35
Anaç koyun destek ödemeleri başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2018 yılı anaç koyun keçi desteklerinin yetiştiricilere ödenmeye başlandığını belirterek, “187 bin yetiştiricimizin 21,5 milyon baş anaç koyun keçisine 538 milyon lira destek ödenecek” ifadesini kullandı. Pakdemirli, 2018 yılı anaç koyun keçi desteklerinin yetiştiricilere TC kimlik numaralarının son hanelerine göre ödeneceğini açıkladı. Kimlik numarasının son hanesi 8 olan yetiştiricilere dün saat 18.00’den sonra ödeme yapılandğına işaret eden Pakdemirli, “Kimlik numarasının son hanesi 4 ve 6 olan yetiştiricilerimize ödemeleri 22 Mart’ta, kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olan yetiştiricilerimize ise 29 Mart’ta ödeme yapılacak” bilgisini paylaştı.

Pakdemirli, 2018 yılı anaç koyun keçi desteklemeleri çerçevesinde, 187 bin yetiştiricinin 21,5 milyon baş anaç koyun keçisine 538 milyon lira destek ödeneceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 09:35
  1. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  2. anaç koyun keçi destekleri
  3. TC kimlik numaraları

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