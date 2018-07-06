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Ana yüreği dayanamadı! Oğlunun ölümünden sadece 3 saat sonra...

Bolu'da trafik kazası geçirerek hayatını kaybeden oğlunun cenazesinden 3 saat sonra kalp krizi geçiren anne de hayatını kaybetti.

06 Temmuz 2018 Cuma 08:27
Ana yüreği dayanamadı! Oğlunun ölümünden sadece 3 saat sonra...

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinden Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova rampalarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki Ersin Yıldız'ın cenazesi, memleketi Bolu'nun Yeniçağa ilçesine bağlı Akıncılar köyünde, öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

Gelecek hafta askere gideceği öğrenilen Ersin Yıldız'ın annesi Behiye Yıldız (53) ise oğlunun ölüm haberini alınca fenalaştı.

Sağlık ekiplerinin desteği ile ayakta durabilen anne Yıldız, oğlu toprağa verildikten yaklaşık 3 saat sonra yeniden rahatsızlandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Yeniçağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne Yıldız, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

YAN YANA DEFNEDİLDİLER

Oğluyla aynı gün hayatını kaybeden anne Behiye Yıldız da, akşam namazı öncesinde Akıncılar Köyü Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından oğlunun mezarının yanına defnedildi.

OLAY

Uğur Özcan idaresindeki 14 KR 749 plakalı kamyonet, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Yeşilyayla mevkisinde, önünde seyreden Halil Karakoca idaresindeki 68 NH 648 plakalı TIR'a arkadan çarpmış kazada, kamyonet sürücüsü Özcan ve yanında bulunan Ersin Yıldız araçta sıkışmıştı. Yıldız, olay yerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

 

 

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 08:27
  1. Bolu
  2. Ankara
  3. Ersin Yıldız
  4. Behiye Yıldız

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