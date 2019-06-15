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Ana Metal Organize Bölgesi’ne ilgi artıyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesine kurulacak olan Marmara Ana Metal ve Makine İhtisas OSB 4.

15 Haziran 2019 Cumartesi 16:10
Ana Metal Organize Bölgesi’ne ilgi artıyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesine kurulacak olan Marmara Ana Metal ve Makine İhtisas OSB 4. Müteşebbis Heyet Toplantısı Bandırma Kaymakamı ve Müteşebbis Heyet Başkanı Günhan Yazar’ın başkanlığında İstanbul’da gerçekleştirildi.


İstanbul’da gerçekleştirilen Müteşebbis Heyet Toplantısında Marmara OSB Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çay, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Balıkesir Sanayi Odası temsilcisi ve kurucu dernek üyeleri hazır bulundu.


Bandırma Kaymakamı ve Müteşebbis Heyet Başkanı Günhan Yazar Marmara OSB’nin Bandırma, Bölge ve Ülkemizin gelecek vizyonuna yapacağı katkılardan dolayı müteşebbis heyet üyelerine teşekkür ederek toplantı açılışını yaptı. Türkiye’nin üretim, istihdam ve ihracatının önemli bir bölümünü bünyelerinde barındıran köklü sanayi kuruluşlarının iştiraki ile kurulan Marmara OSB’nin 15 Mart 2019 tarihinde yapılan son müteşebbis heyet toplantısından bu yana yapılan yönetim kurulu çalışma ve faaliyetleri Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çay tarafından müteşebbis heyete sunuldu.


Diğer gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından müteşebbis heyet toplantısı Müteşebbis Heyeti Üyeleri ve Müteşebbis Heyet Başkanı Günhan Yazar’ın iyi niyet dilekleriyle sona erdi. Müteşebbis heyet toplantısının ardından Marmara OSB tanıtım, bilgilendirme toplantısı ve akşam yemeği gerçekleştirildi.


Toplantıya hali hazırdaki OSB Katılımcısı olan sanayicilerin yanı sıra, yeni fabrikalarını Marmara OSB’de kurmayı düşünen onlarca sanayici de katıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çay tarafından Marmara OSB katılımcılarına ve programa iştirak eden konuklara Marmara OSB’nin kuruluşundan bugüne yapılan çalışma ve faaliyetleri ile süreçler hakkında bilgi verildi. Kurulacak OSB’nin inovatif ve canlı yaşamına duyarlı yüksek teknoloji içerikli bir sanayi olacağını ifade edilerek katılımcılardan gelen sorular yanıtlandı.


Programda Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun’da Bandırma ve bölgenin üretime yönelik gelecek stratejileri ile bilgi aktardı ve sanayicilerin Bandırmaya olan ilgi ve alakasına memnuniyetini ifade etti.Bandırma Kaymakamı ve Müteşebbis Heyet Başkanı Günhan Yazar ise Bakanlık tarafından tescili ile birlikte Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı’nın onayı ile Müteşebbis Heyet Başkanı olduğunu ifade ederek, Bandırma’nın ekonomik yapısı ile ilgili bilgi verdi. Sanayicilerin emek ve gayretleri ile gelinen noktadan memnuniyetini ifade etti.Programa konuk olarak katılan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü ise, Ülkenin üretim ve ihracat üssü olmaya aday Marmara OSB’nin hayırlı olmasını dilerken girişimlerinden dolayı sanayicileri tebrik etti.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 16:10
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