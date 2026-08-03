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Gündem Ana haber bültenini Fatih Portakal’dan devralmıştı! Tepeli, NOW’daki görevini bıraktı
Gündem

Ana haber bültenini Fatih Portakal’dan devralmıştı! Tepeli, NOW’daki görevini bıraktı

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Ana haber bültenini Fatih Portakal’dan devralmıştı! Tepeli, NOW’daki görevini bıraktı

Fatih Portakal'ın ayrılığının ardından NOW (eski adıyla FOX) ana haber bültenini sunmaya başlayan ve bu görevi 6 sezon boyunca sürdüren Selçuk Tepeli sürpriz bir kararla ekranlara veda etti. Tepeli, yeni yayın döneminde ana haber koltuğunu gazeteci Ozan Gündoğdu'ya devretti.

Fatih Portakal’ın ayrılığının ardından kanalın ana haber bültenini sunmaya başlayan ve 6 sezondur kemalistleri gazlama görevini başarıyla (!) sürdüren Selçuk Tepeli, izleyicilerinden müsaade istediğini açıkladı. Yaptığı paylaşımla ayrılığını duyuran Tepeli, izleyicilerine, mesai arkadaşlarına ve kanal yönetimine teşekkür etti.

Tepeli, veda kararını duyurduğu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Altı sezon boyunca hafta içi her akşam ekranda sizlerle buluşmak, memleketin ve dünyanın gündemini beraber ele almak tarifsiz bir onurdu. Ancak artık bir mola verme kararı aldım. Sizden bir süreliğine müsaade istiyorum.

 

Bana her zaman destek olan, haberin mutfağındaki değerli yol arkadaşım, Genel Yayın Yönetmenimiz Doğan Şentürk başta olmak üzere tüm NOW Haber ailesine ve elbette beni her akşam evlerine konuk eden sizlere yürekten teşekkür ederim.

 

YERİNE GELEN İSİM BELLİ OLDU

Ayrılık kararını açıklarken yerine geçecek ismi de duyuran Selçuk Tepeli, yeni sezonda NOW Ana Haber bültenini Ozan Gündoğdu’nun sunacağını belirtti.

 

Tepeli, yeni planlarına dair de ipuçları vererek veda mesajını şu sözlerle tamamladı: “Yeni sezonda ekranda bayrağı çok sevdiğim, değerli meslektaşım Ozan Gündoğdu devralacak. Ozan'a ve tüm NOW Haber ekibine yeni sezonda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere efendim. Yeni yazılar ve müziklerle buralarda olacağım...

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