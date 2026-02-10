Amrabat’ta İspanyol şoku: Real Betis vazgeçti, Fenerbahçe’ye geri dönüyor

Fenerbahçe'nin sezon başında Real Betis'e kiraladığı Faslı milli futbolcu Sofyan Amrabat hakkında İspanya'dan sürpriz bir iddia geldi. Real Betis yönetiminin; oyuncunun yüksek maaşı, sakatlık geçmişi ve 2027 Afrika Uluslar Kupası gibi faktörleri göz önünde bulundurarak satın alma opsiyonunu devre dışı bıraktığı öğrenildi. Bu sezon sadece 11 maçta forma giyen 29 yaşındaki oyuncunun, 2028'e kadar sözleşmesinin bulunduğu sarı-lacivertli kulübe geri dönmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’nin orta saha rotasyonunda yer bulamadığı için Real Betis’e kiraladığı Sofyan Amrabat, İspanya macerasında sona geldi. İspanyol basınında geniş yankı bulan haberlere göre; Real Betis, tecrübeli oyuncunun bonservisini alma niyetinden tamamen vazgeçti.

Kararın arkasında yatan en önemli nedenin, Amrabat’ın İspanyol kulübünün maaş dengesini zorlayan yıllık ücreti olduğu belirtiliyor.

Ayrıca kulübün transfer politikasını gençleşmeye yönelik revize etmesi ve Amrabat’ın geçmişteki kronik sakatlık şüpheleri, Betis teknik heyetini geri adım atmaya itti. 2027 yılında düzenlenmesi planlanan Afrika Uluslar Kupası nedeniyle takımdan uzun süre ayrı kalma ihtimali de "bardağı taşıran son damla" oldu.

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve piyasa değeri 12 milyon euro civarında olan Amrabat'ın, sarı-lacivertli kulüpteki geleceği ise şimdiden merak konusu. Teknik direktörün yeni sezon planlamasında yer alıp almayacağı, Amrabat’ın İstanbul’a dönüşüyle netlik kazanacak.

OPSİYON KARARI

İspanyol basınında yer alan habere göre, Real Betis, daha önce Amrabat'ın kiralık sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu (Zorunlu değil) kullanmayı planlıyordu.

VAZGEÇTİLER

Real Betis, son dönemde Amrabat için bu kararını gözden geçirdi ve Faslı futbolcunun opsiyonunu kullanmaya karar verdi.

Real Betis'in, Amrabat için opsiyondan vazgeçmesinde birkaç kriter etkili oldu. İspanyol ekibinin, Amrabat'ın opsiyonundan vazgeçmesinde ana etken 29 yaşındaki futbolcunun maliyeti oldu. Amrabat'ın maaşının, Real Betis'in maaş dengesine uymadığı belirtildi.

YAŞ FAKTÖRÜ

Amrabat'ın yaşının da (29) Real Betis'in bu transferden vazgeçmesinde etkili olduğu yazıldı. İspanyol ekibinin, gelecekte daha büyük bir satış gerçekleştirebileceği genç oyunculara yatırım yapmayı planladığı belirtildi.

SAKATLIK GEÇMİŞİ

Sofyan Amrabat konusunda Real Betis konusunda endişe edilen bir diğer konunun da deneyimli orta saha oyuncusunun sakatlık geçmişi olduğu kaydedildi. Real Betis, Amrabat'ın üç üst düzey turnuvada mücadele etmenin getirdiği fiziksel yükü kaldırabileceği konusunda endişe duyuyor.

AFRİKA KUPASI İHTİMALİ

Öte yandan 2027 yılında Afrika Uluslar Kupası'nın düzenlenme ihtimali bulunuyor. Real Betis'in, sezonun kritik bir noktasında yeniden bir oyuncuyu kaybetmek istemediği ve Amrabat konusunda bu riski almayı düşünmediği öne sürüldü.

REAL BETİS KARNESİ

Sofyan Amrabat, Fenerbahçe'den kiralandığı Real Betis'te bu sezon 11 maçta süre buldu.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Amrabat'ın, bonservisinin bulunduğu Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

