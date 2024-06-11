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Sosyal Medya Ampute Milli Takımı'nın maç öncesi sözleri gündem oldu! İsrail'e tokat gibi mesaj...
Sosyal Medya

Ampute Milli Takımı'nın maç öncesi sözleri gündem oldu! İsrail'e tokat gibi mesaj...

Yeniakit Publisher
2024-06-11 18:59:00 - 2024-06-11 19:01:15
Ampute Milli Takımı'nın maç öncesi sözleri gündem oldu! İsrail'e tokat gibi mesaj...

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda üst üste üçüncü kez şampiyon olan Türkiye Ampute A Milli Futbol Takımı oyuncularının maç öncesi siyoniste yönelik mesajları gündem oldu.

Ampüte A Milli Futbol Takımı geçtiğimiz hafta İsrail'i 6-0 yenerek art arda üçüncü defa şampiyon oldu.

Maç öncesinde milli takımımızın kaptanı Rahmi Özcan'ın verdiği mesajlar gündem oldu.

Özcan maça çıkmadan önce katillere, "Dünyanın en büyük soykırımcı devleti, bebek katili İsrail karşısında bugün şampiyon gibi savaşmaya çıkıyoruz." sözleriyle meydan okuyor.

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