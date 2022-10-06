Ampute Futbol Takımı yarı finale mi çıktı? Türkiye-Fas maç sonucu:
2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında Türkiye ile Fas karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç sona erdi?
Ampute Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas ile karşılaştı. Peki, maç kaç kaç bitti?
Ampute Futbol Takımı yarı finale mi çıktı? Türkiye-Fas maç sonucu:
2022 Dünya Kupası maçları Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenleniyor. Milli Takımımız, Fas'ı 4-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. y-Yıldızlıların, yarı finaldeki rakibi çeyrek finalde İtalya'yı 5-1 yenen Özbekistan oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri 4 No'lu sahada oynanan maçta Millilerimizin gollerini 11. ve 28. dakikalarda Rahmi Özcan, 34. ve 50+1. dakikalarda Kemal Güleş attı. Fas'ın golü 48. dakikada İlyass Sbiyaa'dan geldi.
Ay-Yıldızlılar, yarı finalde 7 Ekim Cuma günü Vodafone Park'ta Özbekistan'la karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak müsabaka TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Taraftarlar maçların biletlerini passo.com.tr'den ücretsiz olarak alabilecek.
Turnuvanın finali, 9 Ekim 2022'de saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.