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Spor Ampute Futbol Takımı yarı finale mi çıktı? Türkiye-Fas maç sonucu:
Spor

Ampute Futbol Takımı yarı finale mi çıktı? Türkiye-Fas maç sonucu:

2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında Türkiye ile Fas karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç sona erdi?

Yeniakit Publisher
2022-10-06 21:34:00 -
Ampute Futbol Takımı yarı finale mi çıktı? Türkiye-Fas maç sonucu:

Ampute Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas ile karşılaştı. Peki, maç kaç kaç bitti?

Ampute Futbol Takımı yarı finale mi çıktı? Türkiye-Fas maç sonucu:

2022 Dünya Kupası maçları Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenleniyor. Milli Takımımız, Fas'ı 4-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. y-Yıldızlıların, yarı finaldeki rakibi çeyrek finalde İtalya'yı 5-1 yenen Özbekistan oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri 4 No'lu sahada oynanan maçta Millilerimizin gollerini 11. ve 28. dakikalarda Rahmi Özcan, 34. ve 50+1. dakikalarda Kemal Güleş attı. Fas'ın golü 48. dakikada İlyass Sbiyaa'dan geldi.

 Ay-Yıldızlılar, yarı finalde 7 Ekim Cuma günü Vodafone Park'ta Özbekistan'la karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak müsabaka TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Taraftarlar maçların biletlerini passo.com.tr'den ücretsiz olarak alabilecek.

Turnuvanın finali, 9 Ekim 2022'de saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.

 

 

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