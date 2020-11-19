Amok hastalığı nedir?

Amok hastalığı, psikiyatrik bir hastalıktır. Amok hastalığı, bireylerde ani şekilde gelişerek bir anda alevlenen bir tür bilinç kaybı ve cinnet geçirme durumudur. Diğer birçok psikiyatrik hastalıkta çevre tarafından fark edilmesi güç olabilmesine rağmen birtakım somut belirtiler hafif şekilde başlar ve tedavi edilmemesi durumunda şiddetli hale gelebilir. Amok hastalığında böyle bir durum söz konusu olmadığı için hastaların kontrol altına alınması zor duruma gelebilir. Hastalığın nadir görülmesinden dolayı da doğru şekilde teşhis edilebilmesi de zorlaşabilir.

Amok hastalığının tarihi

Disosiyatif olarak da adlandırılan bu hastalık ilk olarak 18. yüzyıl içerisinde ilkel kabileler arasında görülmeye başlanmıştır. Hastalığın gelişiminin zorlu kültürel ve çevresel faktörlere bağlı olduğunun üzerinde durulmasının sebeplerinden en önemlisi 18. yüzyıl sonrasında zorlu yaşam koşulları ve şiddetin zamanla azalması ile birlikte Amok hastalığının görülme sıklığının da azalmasıdır. Kendini bir anda bu sendrom içerisinde bulabilen hastalar genellikle yeni tanıştıkları insanları aşağılamaya ve yaralamaya, hatta öldürmeye eğilim gösterebilirler. Bundan dolayı hastalar hem kendileri hem de çevresinde bulunan yakın ya da uzak herkes açısından risklidirler.