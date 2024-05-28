Amiral gemisi katili Honor 200 ve 200 Pro tanıtıldı! İşte fiyatlar

Honor, amiral gemisi seviyesindeki 200 serisi akıllı telefonlarını görücüye çıkardı. Honor 200 ve 200 Pro’dan oluşan yeni seri; 16GB’a kadar RAM ve 1TB depolama alanı gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Peki Honor 200 ailesinin fiyatlandırması nasıl?

Honor 200 ve 200 Pro neler vadediyor?

Honor 200 Pro, Snapdragon 8s Gen 3 yonga setinden gücünü alarak amiral gemilerine kafa tutacak. 120Hz yenileme hızına ve 4000 nit tepe parlaklığına sahip 6,78 inçlik kavisli OLED ekranla geliyor. 16GB RAM ve 1 TB’a kadar dahili depolamaya yer veriyor.

Kamera tarafında ise 50 Megapiksel ana, 50 Megapiksel 5x optik zoom telefoto ve 50 Megapiksel ekstra geniş açıdan oluşan üçlü kurulumu barındırıyor. Arka kameranın sabit çekimler için OIS desteğine yer verdiğini belirtelim. Selfie için ekrana gömülü 50 Megapiksel ön kamerayı kullanıyor.

Honor 200 Pro; 100W kablolu ve 66W kablosuz şarj desteğine sahip 5200mAh bataryadan besleniyor. Kutudan Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 ile çıkıyor. Telefon 483 dolar ile 620 dolar arasında değişen fiyatlarla dört renkte satışa sunulacak.

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Honor 200 ise serinin daha uygun fiyatlı modeli olacak. Temel değişiklikler arasında Snapdragon 7 Gen 3 yonga seti ve 512GB depolama alanı yer alıyor. Pro gibi 6,7 inç OLED ekrana ve üçlü arka kameraya sahip.

Honor 200 için fiyatlandırma; 12GB/256GB sürümü için 370 dolardan başlıyor. 12GB/512GB ve 16GB/512GB varyantları sırasıyla 415 dolar ve 445 dolar olarak fiyatlandırılıyor. Her iki yeni telefon da ön satışa açıldı.