Amiral bildirisinde ikinci dalga! O imzacı 3 amiral Ankara’ya geldi
Darbe çağrışımlı amiral bildirisine ikinci dalga! İfadeye gelmeleri için süre tanınan 6 amiralden 3'ü Ankara'ya geldi.
Darbe çağrışımlı amiral bildirisine ikinci dalga! İfadeye gelmeleri için süre tanınan 6 amiralden 3'ü Ankara'ya geldi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 104 emekli amiralin hazırladığı bildiriye ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, yeni bir gelişme yaşandı.
Darbe çağrışımlı bildiri yayınlayan amirallerden 14'ünün ardından, 6 emekli amiral daha ifadeye çağrılmıştı. 22 Nisan'da Emniyete gelmeleri konusunda tebligat yapılan amirallerden 3'ü Ankara Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü'ne geldi