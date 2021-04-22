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Gündem Amiral bildirisinde ikinci dalga! O imzacı 3 amiral Ankara’ya geldi
Gündem

Amiral bildirisinde ikinci dalga! O imzacı 3 amiral Ankara’ya geldi

Darbe çağrışımlı amiral bildirisine ikinci dalga! İfadeye gelmeleri için süre tanınan 6 amiralden 3'ü Ankara'ya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 10:59:00 - 2021-04-22 11:02:47
Amiral bildirisinde ikinci dalga! O imzacı 3 amiral Ankara’ya geldi

Darbe çağrışımlı amiral bildirisine ikinci dalga! İfadeye gelmeleri için süre tanınan 6 amiralden 3'ü Ankara'ya geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 104 emekli amiralin hazırladığı bildiriye ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, yeni bir gelişme yaşandı.

Darbe çağrışımlı bildiri yayınlayan amirallerden 14'ünün ardından, 6 emekli amiral daha ifadeye çağrılmıştı. 22 Nisan'da Emniyete gelmeleri konusunda tebligat yapılan amirallerden 3'ü Ankara Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü'ne geldi

 

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