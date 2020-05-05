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Aktüel

Amir Ateş, bestelerini Üsküdarlılar için okudu

Usta bestekar, Üsküdar Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yayınlanan "Evde Kal Konser Sana Gelsin" etkinliğinde sanatseverlerle buluştu

Yeniakit Publisher
2020-05-05 22:38:06 -
Amir Ateş, bestelerini Üsküdarlılar için okudu

İSTANBUL (AA) - Türk müziğinin önemli bestekarlarından Amir Ateş, online konserle evlere konuk oldu.

Usta sanatçı, Üsküdar Belediyesinin Instagram ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanan "Evde Kal Konser Sana Gelsin" etkinliğinde bestelerini seslendirdi.

Konsere "Müjdeler Olsun Yine Geldi Mah-ı Mübarek" eseriyle başlayan Ateş, dinleyicilerin ramazanlarını tebrik etti.

Öğrencilerinden bestekar ve udi Atakan Atasever'in eşlik ettiği sanatçı, "Üsküdar'ın Güzelliği Dünyaya Bedel", "Bir İstanbul Şarkısı Söylüyorken Dudaklar", "Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın" ve "Başımın Tacısın Sevdadan Yana Türkiyem" eserlerini icra etti.

Besteleriyle meşhur sanatçı Ateş, "İçinde bulunduğumuz evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden azad olma günleri olarak bildiğimiz mübarek Ramazan-ı Şerif'in en feyizli günlerinde bulunmaktayız." dedi.

Üsküdar Musiki Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı ve 62 senedir Üsküdarlı olduğunu anımsatan Ateş, "Mübarek ramazan gününde sizlere hoşça bir vakit geçirirsek ne mutlu bize. Hayırlı ramazanlar, hayırlı Kadirler ve hayırlı bayramlar niyazıyla hoşçakalın efendim." diyerek konseri sonlandırdı.

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