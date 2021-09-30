"Amigurumi" kursları katkı sağlıyor

Bahçelievler Belediyesinin düzenlediği amigurumi kursları, bebek yapımını öğrenen kadınların ev ekonomilerine katkıda bulunmalarını sağlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özellikle Doğu ve Uzak Doğu geleneklerine ait el sanatı olan amigurumi İstanbul'da da ilgi görüyor. Japonya'dan sonra tüm dünyaya hızla yayılan, tığ örgü ve sık iğne tekniği kullanılarak yapılan amigurumi bebek yapımını öğrenen kadınlar çocuklarının oyuncaklarını kendileri yapabiliyor.

Bahçelievler Belediyesinin açtığı kurslar hem kadınların ilmek ilmek sanat yapmalarını hem de ev ekonomilerine katkıda bulunmalarını amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kurs eğitmeni Seyhan Dönmez, ilginin oldukça fazla olduğunu belirtti.

Dönmez, 3 aylık kısa bir sürede kursiyerlerin inanılmaz başarılara imza attığını kaydederek, "Kadınlar için sosyalleşmesi açısından çok güzel bir program. Özellikle bu pandemi döneminde birbirimize ilaç gibi geldik. Kadınlar yaptıkları bebekler ile ev ekonomisine de katkıda bulundular." ifadelerini kullandı.