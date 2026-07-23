Amerikayı sevmiyoruz

NATO toplantıları çerçevesinde ülkemde geniş çaplı toplantılar yapıldı. Öncelikle şunu açık olarak yazayım ki NATO’dan çıkmak gibi bir niyetim yok. Doğrudur NATO küresel güçlerin bir teşkilatı. Bundan dolayı kendi menfaatleri neyi gerekli kılıyorsa onunla amel etmektedir. Bakınız şunu rahatlıkla yazmak isterim ki Sağ-Sol Kavgasında Türk-Kürt kavgasında NATO vardır arkasında. Bundan dolayı kendi NATO’muzu kurmamız lazım gelmektedir. Bölgemizde yalnız kalmamak için NATO’da kalabiliriz. Ama NATO’da kalmak için kendi değer yargılarımızı ortaya koymamız lazım gelmektedir.

Öncelikle bizler Müslümanız. Müslümanca inanır Müslümanca yaşamaya çalışırız. Bundan dolayı Amerika bizleri korkutamaz. Amerika ve siyonistler İran’ın karşısında diz çöktü. Bundan dolayı Amerika’dan korkmamalı ve kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lâzımdır. Şunu hiçbir zaman unutmayalım ki yeniden büyük Türkiye’yi inşa etmemiz mazlum diyarların kurtuluşunun adıdır. Mazlum diyarlar biz Türklere dua etmektedirler. Ondan dolayı ağır sanayiyi fabrikalaşmayı ve milli bir eğitimi öncelememiz lazım gelmektedir. Magazin kültürü bizleri öldürdü.

Bundan dolayı medyayı millileştirmemiz lâzım gelmektedir. Bizler altı yüz sene dünya İmparatorluğu kurduk. Yani bugünün Amerikası dünün bizlerin dedeleri Osmanlısıydı. Osmanlı tarih yapraklarında bitmiş olabilir. Lakin devletin damarlarında devam etmektedir. Burada baki olan askerimiz ve gizli servisimizdir. Bizler için askerimiz ve gizli servisimiz bakidir. Askerimiz ve gizli servisimiz üç bin yıllık ordu ve gizli servisidir. Bizler Türküyle-Kürdüyle, Alevisi-Sünnisiyle, Sağcısıyla-Solcusuyla kardeşiz. Baki olan Allah’tır. Huzur İslam’dadır...