Amerika’ya insanlık dersi

Hasan Eğrigöz Ankara

Türkiye salı günü, ABD’ye askeri kargo uçağıyla tıbbi malzeme yardımında bulunmuştu. Yardımları ulaştıran kargo uçağı dönüş yolundayken, ikinci yardım uçağı da dün ABD’ye ulaştı. Salgın döneminde AB ülkeleri de dahil onlarca ülkeye yardım elini uzatan Türkiye, süper güç Amerika’ya da yardım göndermesiyle tüm dünyanın dikkatini çekti.

Tarihe not düşün

Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, “Din, dil, ırk ayrımı yapmadan yardımlarımızı sürdürüyoruz. Süper güç denen ülkeleri bile dize getiren virüs karşısında iyi bir mücadele veriyoruz. Başkasına yardım etmek bizim tarihimizde var. Osmanlı devleti de birçok ülkeye yardımda bulunmuştu. Bu yardımlar da onun devamıdır” dedi. AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel de, “Amerika’nın müttefiklik hukukuna aykırı kabul edilebilecek davranışlarına rağmen onlara yardım ediyor olmamızı eleştiren arkadaşlarımız var ama biz bu konuda insani değerleri merkeze alan bir yaklaşım sergiliyoruz” dedi.

Türkiye’ye teşekkür

ABD’nin Avrupa Komutanlığı, Türkiye’nin tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağının Ankara’dan havalanmasının ardından teşekkür mesajı yayımladı. Mesajda, “NATO müttefikimize teşekkür ediyoruz. Birlikte daha güçlüyüz” denildi.

Filistin’e 15 ton malzeme

Türkiye, dün Filistin’e de tıbbi malzeme gönderdi. Filistin’e gidecek yaklaşık 15 tonluk tıbbi malzemeler arasında 40 bin tanı kiti, 100 bin N95 maske, 40 bin tulum, 100 bin eldiven, 20 bin koruyucu gözlük, 2 bin litre dezenfektan, 20 bin nazal oksijen kanülü, 2 bin oksijen maskesi, 4 PCR cihazı yer alıyor. Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Diyk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, “Filistin halkı bu cömertliğin değerini biliyor” dedi.

Türkiye’de vaka sayısı azalıyor!

Türkiye’de son 24 saatte 2 bin 615 kişiye daha Kovid-19 tanısı kondu, 93 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 120 bin 204, toplam can kaybı sayısı ise 3 bin 174 oldu. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı rakamlara göre, 4 bin 846 kişinin iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 48 bin 886 oldu.

Testte 1 milyonu geçtik

Dünkü 42 bin 4 test ile toplam test sayısı 1 milyon 33 bin 617 oldu. Tabloyu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti: “Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım.”