Amerika'nın ödülü etkili olmadı, yeni adım gelebilir

Suriye’de PKK’nın kolu PYD’ye verdiği silah ve mühimmat desteği ile Türkiye’nin tepkisini çeken ABD’nin PKK lider kadrosundan Karayılan">Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan’ın başına toplamda 12 milyon dolar ödül koyduğunu duyurması Türkiye cephesinde yeterince ilgi görmedi. Uzmanlar ABD’nin bu üç isimden birini öldürerek Türkiye ile arasındaki buz dağını eritme çabası içine girebileceği iddiasında.

PKK’yı terör örgütü olarak gördüklerini ancak PYD’nin Suriye’de DEAŞ’la mücadelede yakın müttefiki olduğunu seslendiren ABD’yi en üst seviyeden eleştiren Türkiye, atılan bu adımın yetersiz bularak PYD’nin PKK’nın Suriye’deki kolu olduğuna dikkat çekti. ABD’nin samimi olması gerektiğini dile getiren Türkiye, “PYD’ye tırlar dolusu silah ve mühimmat veren ABD’yi PKK’ya karşı gösterilen tutumun PYD’ye de gösterilmesi gerektiği konusunda uyarıyoruz” dedi.



İNKÂR ETSE DE GERÇEK

ABD’nin mevcut yönetimi her ne kadar PYD ile PKK farklı olduğunu, birinin terörist diğerinin müttefik olduğunu iddia etse de eldeki veriler bunun doğru olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Kaldı ki, ABD’nin kendi Gizli Servisi CIA yaklaşık ocak ayı başında internet sitesine “Terörizm” başlıklı yeni bir bölüm ekledi. Ve ABD’nin binlerce tır silah ve mühimmat verdiği yapı için Kürt Demokratik Birlik Partisi veya PYD başlığı altında yaptığı değerlendirmede PYD’yi resmen “terörist” ilan etti. Aynı sayfada PKK için de “ Suriye, Türkiye, Irak ve İran’da Kürt özerkliği amaçlayan, üyelerin çoğunluğu Suriye, İran, Irak ve Türkiye’deki Kürtlerden oluşan, ülkenin doğusu ile batısında silahlı terör eylemleri yapan terörist grup” ifadelerine yer verdi.

ABD her ne kadar PYD ile PKK’nın farklı yapılar olduğunu iddia etse de SDG’den kaçarak Türkiye’ye sığınan YPG Sözcüsü Talal Silo “SDG’nin kuruluşu tiyatroydu. PKK’nın akıl hocası McGurk. SDG talimatları Kandil’den alıyor” diyerek birinci ağızdan ilişkiyi doğrulamıştı.

İKİSİNİN DE LİDERİ ÖCALAN

PKK ve PYD’nin birbirinden farklı olmadığını her iki terör unsurunun üstelikte açık kaynaklardan kolayca ulaşılabilecek tüzüklerinde de görmek mümkün. İki yapı arasındaki organik yapıyı açık eden o maddelerden bazıları şöyle: PYD tüzüğünde partinin hedefi şu şekilde açıklanıyor: Kürt sorununun Batı Kürdistan’da demokratik çözümü, demokratik özerkliğin sağlanması, demokratik ekoloji ve cinsiyet özgürlüğünün ve demokratik sosyalizmin sağlanması, bütün Kürdistan parçalarında demokratik kurtuluş mücadelesinin desteklenmesi ve Kürdistan Ulusal Birliği’nin Demokratik Konfedaralizm sistemi çerçevesinde çözüme kavuşturulması.

PKK Tüzüğünde ise “Demokratik, ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigması ve demokratik sosyalizm çizgisi temelinde demokratik konfederal yapılanmayı inşa etmek, Kürt sorununun bulunduğu ülkelerde çözümü Özerk Demokratik Kürdistan temelinde gerçekleştirmek” tanımı yer alıyor.

PYD tüzüğü: Abdullah Öcalan’ı “önder” kabul eder; PYD paradigmasında kadın temsiliyet kotası yüzde 40’tır. Kadın ve gençler parti içerisinde öncü rol oynar. Kongre: Partide en yüksek karar organıdır.

PKK tüzüğü: Abdullah Öcalan’ı; yoldaşı ve düşüncelerini kendi çizgisi ve “Önderlik Kurumu” olarak kabul eder. Bütün üst yönetim organlarında kadın ve erkeğin en az yüzde 40 temsilini esas alan cins kotası uygulanır. Kongre: Partinin en yüksek karar organı kongredir.