Amerikancı Komünistler Erdoğan'a karşı Adnan'ın yanında saf tutuyor!

yeniakit.com.tr Memleket muhalifliğini vazife edinen Amerikancı komünist Birgün paçavrası, her zamanki gibi saçma bir haberle gündeme geldi. Skandallarına bir yenisini daha ekleyen sözde gazete, AK Parti’nin yeni sisteme geçtikten sonraki ilk icraatı olan Adnan Oktar Suç Örgütü’ne yönelik operasyonu ve örgüt lideri Adnan Oktar’ı paketlemesini görmezden gelerek okurlarıyla adeta alay etti.

MÜCADELEYİ SADECE ERDOĞAN YAPTI

Sözde gazetenin birinci sayfasında yer alan bir haberde, “AKP ile tarikatlar etle tırnak gibi…” başlığı atıldı. Haberin detayında ise, Oktar ve diğer cemaatlerle AK Parti’nin “ortaklığı bozulduktan sonra” operasyonların yapıldığı savunuldu. Oysa hem FETÖ ile hem de Adnan Oktar Suç Örgütü ile Türkiye tarihinde en gerçekçi mücadele Erdoğanlı yıllarda yapıldı. 28 Şubat sürecinde sahtekâr dini yapılanmalara yol açılırken, Erdoğan döneminde ise terör ve suç yapılanmalarıyla sahtekâr yapılanmalara en büyük darbeler vuruldu.

İşte o skandal haber: