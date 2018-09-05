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“Amerikan yüzyılı hapı yuttu”

Akit TV’yi ziyaret eden İlahiyatçı Hüsnü Aktaş, ABD’nin sahte dolar imparatorluğunun çöküşe geçtiği berliterek, “Amerikan yüzyılı hapı yuttu” ifadesini kullandı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 13:35

İlahiyatçı, yazar Hüsnü Aktaş, Akit TV’yi ziyaret etti. Aktaş ve beraberindekileri Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ve Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Yalçın Turgut karşıladı. Oldukça sıcak bir ortamda geçen ziyaret sonrası Hüsnü Aktaş, Akit TV mikrofonlarına, Amerika’nın sahte dolar imparatorluğuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Aktaş, ABD’nin sahte dolar imparatorluğunun çöküşe geçtiği berliterek, “Amerikan yüzyılı hapı yuttu” ifadesini kullandı.

“HERKES AMERİKAN YÜZYILI DEDİ AMA...”

Aktaş şunları söyledi:

“1971’den itibaren, dünya döviz sistemi altından çıkarıldı ve doğrudan sanal bir para haline dönüştürüldü ve dünya yeni bir şekle büründü. Daha sonra krizlerle beraber soğuk savaş dönemi sona erdi ve adeta çok kutuplu bir dünya ortaya çıktı. Aslında herkes “Amerikan yüzyılı” dedi ama, Amerikan yüzyılı hapı yuttu.”

“HÜSNÜ HOCA DİMDİK AYAKTA DURMUŞTUR”

Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktardı. Karahasanoğlu  Hüsnü Aktaş ile ilgili, “Kendisi, Türkiye’de ehl-i sünnet çizgisinin omurgasıdır. Bütün ilim ehli olanların arada bir yamuldukları dönemde Hüsnü hoca dimdik ayakta durmuştur. Onun için biz Hüsnü hocayı, bu noktada çok önemsiyoruz.” dedi.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 13:35
  1. Hüsnü Aktaş
  2. Mustafa Karahasanoğlu
  3. Akit TV
  4. Dolar
  5. ABD

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