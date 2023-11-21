Amerikan yönetimindeki üst düzey Yahudi isimler kim? Şok olacaksınız!
ABD yönetimindeki Yahudilerin oranı, Amerikan toplumundaki Yahudi nüfusun oranının üç katı seviyesinde. Ülkeyi resmen Yahudiler yönetiyor.
ABD yönetimindeki Yahudilerin oranı, Amerikan toplumundaki Yahudi nüfusun oranının üç katı seviyesinde. Ülkeyi resmen Yahudiler yönetiyor.
ABD yönetimi içerisinde çok sayıda Yahudi asıllı siyasi ve bürokrat bulunuyor.
Amerikan halkı içerisindeki Yahudilerin nüfusu yaklaşık 7.5 milyon düzeyinde. Buna göre Yahudilerin toplam nüfusa oranı yaklaşık yüzde 2 seviyesinde. Ancak Amerikan siyaseti içerisindeki Yahudilerin oranının yüzde 7'nin üzerinde olduğu biliniyor.
ABD yönetiminde ve Kongre'de çok sayıda Yahudi devlet adamı ve siyasetçi yer alıyor. Bunların yanı sıra alt ve orta seviye makamlarda da çok sayıda Yahudi asıllı Amerikalının yer aldığı biliniyor.
ABD'de aslen Hıristiyan olan birçok yöneticinin de İsrail ile ve başta Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi (AIPAC) olmak üzere Siyonist lobi gruplarıyla yakın ilişkileri bulunuyor. Bu kesimlerin başında Evanjelik siyasetçiler geliyor.
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Jewish Virtual Library'nin raporlarına göre, ABD yönetimi içerisinde yer alan Yahudi isimler şu şekilde:
ABD yönetimi
Ron Klain - Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü (2021-2023. Yerine Jeffrey Zients getirildi)
Janet Yellen - Hazine Bakanı
Alejandro Mayorkas - İç Güvenlik Bakanı
Antony Blinken - Dışişleri Bakanı
Merrick Garland - Adalet Bakanı
Jared Bernstein - Ekonomik Danışmanlar Konseyi (CEA) Başkanı
Mandy Cohen - Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Direktörü (2023'te Rochelle Walensky'nin yerini aldı.)
Rochelle Walensky - Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Direktörü (2021-2023)
Wendy Sherman - Dışişleri Bakan Yardımcısı
Anne Neuberger - Siber Güvenlikten Sorumlu Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı
Jeffrey Zients - COVID-19 Müdahale Koordinatörü (2021-2023), Özel Kalem Müdürü (2023)
David Kessler - COVID-19 Danışma Kurulu Eş Başkanı ve Warp Speed Operasyonu Başkanı
David Cohen - CIA Direktör Yardımcısı
Avril Haines - Ulusal İstihbarat Direktörü
Rachel Levine - Sağlık Bakan Yardımcısı
Jennifer Klein - Toplumsal Cinsiyet Politika Konseyi Eş Başkanı
Jessica Rosenworcel - Federal İletişim Komisyonu Başkanı
Stephanie Pollack - Federal Karayolu İdaresi Başkan Yardımcısı
Polly Trottenberg - Ulaştırma Bakan Yardımcısı
Mira Resnick - Dışişleri Bakanlığı Bölgesel Güvenlikten Sorumlu Müsteşar Yardımcısı
Roberta Jacobson - Ulusal Güvenlik Konseyi Sınır Koordinatörü
Gary Gensler - Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı
Genine Macks Fidler - Beşeri Bilimler Ulusal Konseyi üyesi
Shelley Greenspan - Beyaz Saray Yahudi cemaati irtibat sorumlusu
Jack Lew - ABD'nin İsrail Büyükelçisi (Thomas Nides'in yerine)
Eric Garcetti - ABD'nin Hindistan Büyükelçisi
Amy Gutmann - ABD'nin Almanya Büyükelçisi
David Cohen - ABD'nin Kanada Büyükelçisi
Mark Gitenstein - ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi
Deborah Lipstadt - Antisemitizmi İzleme ve Mücadele Özel Temsilcisi
Jonathan Kaplan - ABD'nin Singapur Büyükelçisi
Marc Stanley - ABD'nin Arjantin Büyükelçisi
Rahm Emanuel - ABD'nin Japonya Büyükelçisi
Sharon Kleinbaum - Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu Başkanı
Dan Shapiro - İran Danışmanı (2021-2023), Bölgesel Entegrasyon Kıdemli Danışmanı (2023)
Alan Leventhal - ABD'nin Danimarka Büyükelçisi
Michael Adler - ABD'nin Belçika Büyükelçisi
Michèle Taylor - ABD'nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Temsilcisi
Jonathan Kanter - Adalet Bakanlığı Antitröst Bölümü Bakan Yardımcısı
Jed Kolko - Ticaret Bakanlığı Ekonomik İşlerden Sorumlu Ticaret Müsteşarı
Aaron Keyak - Antisemitizmi İzleme ve Mücadele Özel Temsilci Yardımcısı
Stuart Eizenstat - Holokost Meseleleri Özel Danışmanı
Steven Dettelbach - Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu Başkanı
Amos Hochstein - Enerji Kaynakları Bürosu Özel Temsilcisi, Enerji ve Altyapı'dan Sorumlu Kıdemli Danışman
Eric Lander - Bilim ve Teknoloji Danışmanı
Ned Price - Dışişleri Bakanı Kıdemli Danışmanı (Mart 2023'e kadar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'ydü. Babası Yahudi, annesi Hıristiyan olan Price kendisini Yahudi olarak tanımlıyor.)
Ellen Germain - Holokost Meseleleri Özel Temsilcisi
Edward Siskel - Beyaz Saray Danışmanı
Temsilciler Meclisi
Jake Auchincloss (Demokrat - Massachusetts)
Becca Balint (Demokrat - Vermont)
Suzanne Bonamici (Demokrat - Oregon)
David Cicilline (Demokrat - Rhode Island)
Steve Cohen (Demokrat - Tennessee)
Lois Frankel (Demokrat - Florida)
Daniel Goldman (Demokrat - New York)
Josh Gottheimer (Demokrat - New Jersey)
Sara Jacobs (Demokrat - California)
David Kutsoff (Cumhuriyetçi - Tennessee)
Greg Landsman (Demokrat - Ohio)
Mike Levin (Demokrat - California)
Seth Magaziner (Demokrat - Rhode Island)
Max Miller (Cumhuriyetçi - Ohio)
Jared Moskowitz (Demokrat - Florida)
Jerrold Nadler (Demokrat - New York)
Kathy Manning (Demokrat - Kuzey Carolina)
Dean Phillips (Demokrat - Minnesota)
Jamie Raskin (Demokrat - Maryland)
Jan Schakowsky (Demokrat - Illinois)
Brad Schneider (Demokrat - Illinois)
Adam Schiff (Demokrat - California)
Kim Schrier (Demokrat - Washington)
Debbie Wasserman Schultz (Demokrat - Florida)
Brad Sherman (Demokrat - California)
Elissa Slotkin (Demokrat - Massachusetts)
Susan Wild (Demokrat - Pennsylvania)
Senato
Michael Bennet (Demokrat - Colorado)
Richard Blumenthal (Demokrat - Connecticut)
Benjamin Cardin (Demokrat - Maryland)
Dianne Feinstein (Demokrat - California)
Jon Ossoff (Demokrat - Georgia)
Jacky Rosen (Demokrat - Nevada)
Brian Schatz (Demokrat - Hawaii)
Bernard Sanders (Bağımsız - Vermont)
Charles Schumer (Demokrat - New York)
Ron Wyden (Demokrat - Oregon)
Kaynak: Mepa News