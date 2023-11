Amerikan yönetimindeki üst düzey Yahudi isimler kim? Şok olacaksınız!

ABD yönetimindeki Yahudilerin oranı, Amerikan toplumundaki Yahudi nüfusun oranının üç katı seviyesinde. Ülkeyi resmen Yahudiler yönetiyor.

ABD yönetimi içerisinde çok sayıda Yahudi asıllı siyasi ve bürokrat bulunuyor.

Amerikan halkı içerisindeki Yahudilerin nüfusu yaklaşık 7.5 milyon düzeyinde. Buna göre Yahudilerin toplam nüfusa oranı yaklaşık yüzde 2 seviyesinde. Ancak Amerikan siyaseti içerisindeki Yahudilerin oranının yüzde 7'nin üzerinde olduğu biliniyor.

ABD yönetiminde ve Kongre'de çok sayıda Yahudi devlet adamı ve siyasetçi yer alıyor. Bunların yanı sıra alt ve orta seviye makamlarda da çok sayıda Yahudi asıllı Amerikalının yer aldığı biliniyor.

ABD'de aslen Hıristiyan olan birçok yöneticinin de İsrail ile ve başta Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi (AIPAC) olmak üzere Siyonist lobi gruplarıyla yakın ilişkileri bulunuyor. Bu kesimlerin başında Evanjelik siyasetçiler geliyor.

Jewish Virtual Library'nin raporlarına göre, ABD yönetimi içerisinde yer alan Yahudi isimler şu şekilde:

ABD yönetimi

Ron Klain - Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü (2021-2023. Yerine Jeffrey Zients getirildi)

Janet Yellen - Hazine Bakanı

Alejandro Mayorkas - İç Güvenlik Bakanı

Antony Blinken - Dışişleri Bakanı

Merrick Garland - Adalet Bakanı

Jared Bernstein - Ekonomik Danışmanlar Konseyi (CEA) Başkanı

Mandy Cohen - Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Direktörü (2023'te Rochelle Walensky'nin yerini aldı.)

Rochelle Walensky - Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Direktörü (2021-2023)

Wendy Sherman - Dışişleri Bakan Yardımcısı

Anne Neuberger - Siber Güvenlikten Sorumlu Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı

Jeffrey Zients - COVID-19 Müdahale Koordinatörü (2021-2023), Özel Kalem Müdürü (2023)

David Kessler - COVID-19 Danışma Kurulu Eş Başkanı ve Warp Speed Operasyonu Başkanı

David Cohen - CIA Direktör Yardımcısı

Avril Haines - Ulusal İstihbarat Direktörü

Rachel Levine - Sağlık Bakan Yardımcısı

Jennifer Klein - Toplumsal Cinsiyet Politika Konseyi Eş Başkanı

Jessica Rosenworcel - Federal İletişim Komisyonu Başkanı

Stephanie Pollack - Federal Karayolu İdaresi Başkan Yardımcısı

Polly Trottenberg - Ulaştırma Bakan Yardımcısı

Mira Resnick - Dışişleri Bakanlığı Bölgesel Güvenlikten Sorumlu Müsteşar Yardımcısı

Roberta Jacobson - Ulusal Güvenlik Konseyi Sınır Koordinatörü

Gary Gensler - Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı

Genine Macks Fidler - Beşeri Bilimler Ulusal Konseyi üyesi

Shelley Greenspan - Beyaz Saray Yahudi cemaati irtibat sorumlusu

Jack Lew - ABD'nin İsrail Büyükelçisi (Thomas Nides'in yerine)

Eric Garcetti - ABD'nin Hindistan Büyükelçisi

Amy Gutmann - ABD'nin Almanya Büyükelçisi

David Cohen - ABD'nin Kanada Büyükelçisi

Mark Gitenstein - ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi

Deborah Lipstadt - Antisemitizmi İzleme ve Mücadele Özel Temsilcisi

Jonathan Kaplan - ABD'nin Singapur Büyükelçisi

Marc Stanley - ABD'nin Arjantin Büyükelçisi

Rahm Emanuel - ABD'nin Japonya Büyükelçisi

Sharon Kleinbaum - Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu Başkanı

Dan Shapiro - İran Danışmanı (2021-2023), Bölgesel Entegrasyon Kıdemli Danışmanı (2023)

Alan Leventhal - ABD'nin Danimarka Büyükelçisi

Michael Adler - ABD'nin Belçika Büyükelçisi

Michèle Taylor - ABD'nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Temsilcisi

Jonathan Kanter - Adalet Bakanlığı Antitröst Bölümü Bakan Yardımcısı

Jed Kolko - Ticaret Bakanlığı Ekonomik İşlerden Sorumlu Ticaret Müsteşarı

Aaron Keyak - Antisemitizmi İzleme ve Mücadele Özel Temsilci Yardımcısı

Stuart Eizenstat - Holokost Meseleleri Özel Danışmanı

Steven Dettelbach - Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu Başkanı

Amos Hochstein - Enerji Kaynakları Bürosu Özel Temsilcisi, Enerji ve Altyapı'dan Sorumlu Kıdemli Danışman

Eric Lander - Bilim ve Teknoloji Danışmanı

Ned Price - Dışişleri Bakanı Kıdemli Danışmanı (Mart 2023'e kadar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'ydü. Babası Yahudi, annesi Hıristiyan olan Price kendisini Yahudi olarak tanımlıyor.)

Ellen Germain - Holokost Meseleleri Özel Temsilcisi

Edward Siskel - Beyaz Saray Danışmanı

Temsilciler Meclisi

Jake Auchincloss (Demokrat - Massachusetts)

Becca Balint (Demokrat - Vermont)

Suzanne Bonamici (Demokrat - Oregon)

David Cicilline (Demokrat - Rhode Island)

Steve Cohen (Demokrat - Tennessee)

Lois Frankel (Demokrat - Florida)

Daniel Goldman (Demokrat - New York)

Josh Gottheimer (Demokrat - New Jersey)

Sara Jacobs (Demokrat - California)

David Kutsoff (Cumhuriyetçi - Tennessee)

Greg Landsman (Demokrat - Ohio)

Mike Levin (Demokrat - California)

Seth Magaziner (Demokrat - Rhode Island)

Max Miller (Cumhuriyetçi - Ohio)

Jared Moskowitz (Demokrat - Florida)

Jerrold Nadler (Demokrat - New York)

Kathy Manning (Demokrat - Kuzey Carolina)

Dean Phillips (Demokrat - Minnesota)

Jamie Raskin (Demokrat - Maryland)

Jan Schakowsky (Demokrat - Illinois)

Brad Schneider (Demokrat - Illinois)

Adam Schiff (Demokrat - California)

Kim Schrier (Demokrat - Washington)

Debbie Wasserman Schultz (Demokrat - Florida)

Brad Sherman (Demokrat - California)

Elissa Slotkin (Demokrat - Massachusetts)

Susan Wild (Demokrat - Pennsylvania)

Senato

Michael Bennet (Demokrat - Colorado)

Richard Blumenthal (Demokrat - Connecticut)

Benjamin Cardin (Demokrat - Maryland)

Dianne Feinstein (Demokrat - California)

Jon Ossoff (Demokrat - Georgia)

Jacky Rosen (Demokrat - Nevada)

Brian Schatz (Demokrat - Hawaii)

Bernard Sanders (Bağımsız - Vermont)

Charles Schumer (Demokrat - New York)

Ron Wyden (Demokrat - Oregon)

