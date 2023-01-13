Amerikan yerlilerinin her tür hastalığın tedavisinde kullandığı 11 bitki zirveye yerleşti! Dikkat çeken detay

Kese Çiçeği

1. Kese Çiçeği

Kese çiçeği kökü, geleneksek Çeroki şifacıları tarafından idrar söktürücü özelliği sebebiyle çokça kullanılmıştır ve böbrek fonksiyonunu düzenleme etkisi vardır. Pek çok alt türe sahip olan kese çiçekleri bunun dışında ağız ve boğaz rahatsızlıkları, iltihaplanmalar, kistler ve tümörler için kullanılmış; spesifik olarak bademcik iltihapları, doğum sonrası rahatsızlıkları, dalak ve lenf düğümü şişmesi ve hemoroit gibi rahatsızlıklar üzerindeki etkisi kanıtlanmıştır. Uygun olan tüketim şekli kökleri kaynar suda demleyerek içmektir.

2. Nane



Sahip olduğu özellikler çok fazla bilinmese de, pek çoğumuzun evine giren nane aslında mucizevi bir bitkidir. İçinde A ve C vitaminleri, fosfor, kalsiyum, potasyum ve magnezyum bulunan bu bitki, aynı zamanda kuvvetli bir antioksidandır. Çeroki kabilesi yüzyıllar boyunca sindirim sistemi rahatsızlıkları ve yüksek tansiyon tedavisinde nane çayını; kızarıklık ve kaşıntılar için de nane yapraklarını ezerek ürettikleri merhemi kullanmışlardır.

3. Civanperçemi



Civanperçemi bitkisi, kan pıhtılaştırıcı özelliği sebebiyle küçük yaralanmaların kabuk bağlayarak hızlıca iyileşmesine yardımcı olmaktadır. Suda demlenerek içildiğinde doku iltihaplanmalarını, özellikle de bağırsak ve sindirim borusu iltihaplarını iyileştirdiği bilinmektedir. Bunun yanısıra böbrek ve safra kesesi fonksiyonları üzerinde iyileştirici etkisi olan bu bitki, merhem haline getirildiğinde kuru ciltlerin ve sivilcelerin tedavisinde etkilidir.

4. Çobandüdüğü



Çobandüdüğü, pek çok kızılderili kabilesi tarafından tıbbi amaçla kullanılmış bir bitkidir. Çay olarak tüketildiğinde, sindirim sistemi rahatsızlıklarını tedavi eden bitki, çoğunlukla bağırsak problemleri, gaz, karın ağrısı ve akciğerlerdeki fazla mukusun atılması için kullanılmıştır.

5. Saparma Bona-Nox



Saparma bitkisinin alt türlerinden biri olan bu bitki, kan temizleyici ve idrar söktürücü özelliği sebebiyle pek çok kızılderili kabilesi tarafından kullanılmıştır. Çeroki kabilesi tarafından kullanılan bir başka özelliği ise, kökü kaynatılıp içildiğinde artrit üzerinde gösterdiği iyileştirici etkidir. Bitkinin bir başka tüketim şekli ise yağ ile karıştırılıp merhem haline getirilmesidir ve bu da küçük yanıklar, yaralar ve döküntüler üzerinde oldukça etkilidir.

6. Böğürtlen



Böğürtlen, mide rahatsızlıkları üzerinde çok güçlü etkiye sahip doğal bir ilaçtır. Aynı zamanda antioksidan özelliği olan bu bitki, Çeroki kabilesi tarafından kökleri ayrılıp bal ile tatlandırılarak öksürük, boğaz ağrısı ve diş eti kanamaları için kullanılmıştır. Bitkinin kökünün aynı zamanda iltihaplanma önleyici ve eklem hareketliliğini artırıcı özelliklere sahip olduğu bilinmektedir.

7. Kıvırcık Labada



Genellikle salatalarda kullanılan bu ekşi bitki, pek çok sağlıklı vitamin ve mineral içermektedir. Kızılderili kabileleri, kıvırcık labada bitkisini demir açısından zengin olduğu için ve kabızlığa iyi geldiği için kullanmıştır. Biraz yağ ve balmumu ile karıştırıldığında ise pek çok cilt hastalığı için faydalı bir merhem haline gelmektedir.

8. Sığırkuyruğu



Bu mucizevi bitki, kızılderili kabileleri tarafından akciğer ve solunum yolu rahatsızlıkları üzerindeki iyileştirici etkisi sebebiyle kullanılmıştır. Köklerini yakarak dumanını içlerine çektikleri bu bitki, solunum yollarını temizleyici ve akciğerdeki mukusu söktürücü özelliğe sahiptir. Bitkinin çiçekleri ise çay gibi içildiğinde yatıştırıcı ve ağrı kesici özelliğe sahiptir.

9. Hasır otu



Hasır otu, listedeki diğer bitkilerin aksine tedavi edici değil, önleyici etkiye sahip bir bitkidir ve hastalıkların iyileşme sürecinde kullanılmaktadır. Kızılderili kabileleri, hasır otu bitkisini aynı zamanda yüksek besin değerine sahip olduğu için günlük bir yiyecek olarak tüketmişlerdir.

10. Sumak



Türk mutfağında da yeri olan sumak bitkisi, kızılderili kabileleri tarafından farenjit ve ishal gibi hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır. Sumak bitkisinin yaprakları aynı zamanda demlenerek içildiğinde ateş düşürücü özelliğe sahiptir.

11. Kuşburnu



Kuşburnu, C vitamini yönünden oldukça zengin bir bitki olduğu için grip, nezle gibi yaygın hastalıkları önleyici ve tedavi edici etkiye sahiptir. Aynı zamanda mide spazmları, mide asidi, ülser ve bağırsak hastalıklarının tedavisinde kullanılan kuşburnu bitkisi, kızılderili kabileleri tarafından böbrek ve mesane rahatsızlarının tedavisinde kullanılmıştır.