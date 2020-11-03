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Dünya Amerikan Yahudileri Biden’in yanında
Dünya

Amerikan Yahudileri Biden’in yanında

ABD Başkanı Donald Trump’ın birçok alanda İsrail’e destek olmasına rağmen anketler Amerikan Yahudilerinin Demokrat aday Joe Biden’a oy verme niyetinde olduğunu gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 21:53:00 -
Amerikan Yahudileri Biden’in yanında

Trump’ın, İsrail sağından ve ABD’deki İsrail yanlısı lobilerden sınırsız destek almasına rağmen yine de Amerika Yahudilerinin oylarını kazanmayı başaramadığı görüldü. Trump, uzun zamandır Amerikan Yahudilerinin “İsrail’i sevmediklerini” ileri sürerek, Demokrat aday lehine oy kullanacaklarından şikayet etmişti. Trump’ın açıklamaları ise ABD’deki Yahudi örgütlerinin tepkisini topluyor. İsrailli yetkililerin açıklamalarına göre, Trump, İsrail’e başka hiçbir ABD başkanının sağlamadığı şeyler sundu. Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıdı, ABD büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıdı ve Filistinlilere mali yardımı kesti. Bu desteklere rağmen, Amerikan Yahudi Komitesi tarafından yayımlanan bir anket, Amerikan Yahudilerinin yüzde 75’inin Demokrat aday Biden’a, yüzde 22’sinin ise Trump’a oy vereceğini gösterdi. İsrail’in Jerusalem Post gazetesi söz konusu anketin sonuçlarını 19 Ekim’de yayınlamıştı.

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