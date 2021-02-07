Amerikan polisi üzerine yürüyen adama 11 kurşun sıktı! Görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdı
Amerika Birleşik Devletleri’nde bir vahşet yaşandı. Polisin tartıştığı adam, sopa ile saldırması üzerine polis saldırganı 11 kurşun sıkarak durdurabildi. Görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdı.
Amerikan polisi bir vatandaşını daha öldürdü. Sosyal medyada yayılan bir videoda, vatandaşla arbede yaşayan bir polis saldırganın sopa ile kendisine vurması üzerine onu durdurmak için üzerine 11 kurşun sıktı.
Trafikte kalan başka bir vatandaş tarafından çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşılınca polisin bu şiddeti yüzbinlerce tepki aldı.