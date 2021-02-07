Amerikan polisi üzerine yürüyen adama 11 kurşun sıktı! Görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdı

Amerikan polisi bir vatandaşını daha öldürdü. Sosyal medyada yayılan bir videoda, vatandaşla arbede yaşayan bir polis saldırganın sopa ile kendisine vurması üzerine onu durdurmak için üzerine 11 kurşun sıktı.

Trafikte kalan başka bir vatandaş tarafından çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşılınca polisin bu şiddeti yüzbinlerce tepki aldı.