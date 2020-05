Amerikan market zinciri Costco, Kovid-19 yüzünden et satışına kısıtlama getirdi

NEW YORK (AA) - ABD'nin en büyük market zincirlerinden Costco, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle et endüstrisinin yavaşladığını ve bu yüzden et ve et ürünleri satışına kısıtlama getirdiğini açıkladı.

Costco'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, market zinciri, müşterilerinin satın aldığı et miktarına kısıtlama koydu.

Açıklamada geçici olarak kişi başı ''3 ürüne'' izin verileceği belirtildi.

Et endüstrisinin salgın nedeniyle yavaşladığı ABD'de çok sayıda mezbaha kapandı.