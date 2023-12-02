  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhur İttifakı'nda yerel seçim gelişmesi

BAE ile ilgili dehşete düşüren detayı ilk kez açıkladı! Bu tehlike Türkiye'yi de ilgilendiriyor... Gizlice çalışmalara başladılar

Ateşkes bitti, İsrail yine sivilleri vurdu! 100 şehit...

Kimi oynayacağı belli oldu! Tamer Karadağlı'ya sürpriz rol

Türkiye'ye karşı ABD, Fransa ve İsrail'den onlarca İHA alıp duyurdular: Ankara buna hazırlanıyor

Park etme devam et İmamoğlu! İşte Ekrem’i evine göndermek için gerekçe

Katar Mossad ile görüşmelere başladı!

'Dolar o rakamı görecek' diyen Necmettin Batırel resmen çıldırdı: Avazım çıktığı kadar bağırıyorum

Mısır’a teslim edilirse idam edilecek! Sabır Meşhur’a CHP gözaltısı

Başsavcılık harekete geçti! Ahlaksız Selin Ciğerci hakkında flaş karar
Dünya Amerikan Havayolları'ndan insanlık dışı uygulama! Yolcudan Filistin yazılı kazağı çıkarması istendi
Dünya

Amerikan Havayolları'ndan insanlık dışı uygulama! Yolcudan Filistin yazılı kazağı çıkarması istendi

Yeniakit Publisher
2023-12-02 21:40:00 -
Amerikan Havayolları'ndan insanlık dışı uygulama! Yolcudan Filistin yazılı kazağı çıkarması istendi

Amerikan Havayolları'nın uçuş görevlisi, "Filistin" yazılı kazak giyen yolcudan kazağını çıkarmasını veya ters çevirerek giymesini bile talep ettiler.

Kimliğini açıklamayan yolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 28 Kasım'da ABD'nin New York kentinden Phoenix kentine giden AA2829 sefer sayılı uçağa bindiği sırada Amerikan Havayolları'nın uçuş görevlisince, üzerindeki "Filistin" yazılı kazağı çıkarması veya ters çevirerek giymesi yönünde uyarıldığını ifade etti.

Bunu yapmadığı takdirde kolluk kuvvetleri tarafından uçaktan çıkarılmakla tehdit edildiğini belirten yolcu, "haklarının farkında olmadığı ve yalnız olduğu için" kazağını ters çevirerek giydiğini aktardı.

Uçuş görevlisine, "Benim duygularım ne olacak?" diye sorduğunu belirten yolcu, kendisine "Üzgünüm ama bu politik." cevabı verildiğini bildirdi.

Yolcu, havayollarının tutumuna ilişkin şunları kaydetti:

"(Kazağımın) Üzerinde hakaret veya küfür içeren hiçbir şey olmamasına rağmen istediklerini yapmaya karar verdim. Sesimiz asla susturulamayacak. Gazze'de masum Filistinli çocukların öldürülmesine suç ortaklığı yapıyorsunuz ve bunu 'siyasi' olarak nitelendirme cüreti gösteriyorsunuz."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Tlaib, havayolları şirketinden açıklama talep etti

Filistin asıllı Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib, söz konusu olaya ilişkin Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, havayolları şirketine tepki gösterdi. Tlaib, "Amerikan Havayolları'nın Filistinlilere karşı bir ön yargısı mı var? Bu tür bir hedef gösterme ve kötü muameleyi mümkün kılan bir şirket politikaları mı var?" sorularını sordu.

Şirkete bu konuyla ilgili elektronik posta yolladığını belirten Tlaib, konuyla alakalı yanıt beklediğini kaydetti.

Tlaib, "Filistinliler vardır. Bizler insanız ve silinmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

"Sesler susturuluyor ve marjinalleştiriliyor"

Amerikan-Arap Ayrımcılıkla Mücadele Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada da "Amerikan Havayolları tarafından gerçekleştirilen bu eylem sadece ayrımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda Filistinlilere ve onların kendilerini tanımlama haklarına yönelik ön yargının daha geniş bağlamına da katkıda bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Olayın, "bireylerin kültürel ve ulusal kimliklerini ifade etme konusundaki temel haklarına yönelik üzücü bir saygısızlığı yansıttığı" belirtilen açıklamada, "Bu olay, Filistinlilerin ve destekçilerinin sıklıkla karşılaştığı geniş çaptaki ayrımcılığın simgesidir ve seslerinin susturulması ve marjinalleştirilmesine yönelik endişe verici bir eğilime işaret etmektedir." denildi.

Komite, havayolları şirketini mağdur yolcudan "resmi bir özür dilemeye" çağırdı.

Konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmayan havayolları şirketinin internet sitesinde, "yolcuların uygun şekilde giyinmeleri ve çıplak ayak veya rahatsız edici kıyafetlere izin verilmediği" uyarısı yer alsa da "politik" olarak nitelendirilen kıyafetlerle ilgili yazılı bir şirket politikası bulunmuyor.

Kaynak: AA

Filistinli esirlerin anlattıkları kan dondurdu
Filistinli esirlerin anlattıkları kan dondurdu

Dünya

Filistinli esirlerin anlattıkları kan dondurdu

Hamile bir Filistinli kadın yerleşimci bir terörist tarafından bıçaklanarak şehit edildi.
Hamile bir Filistinli kadın yerleşimci bir terörist tarafından bıçaklanarak şehit edildi.

Sosyal Medya

Hamile bir Filistinli kadın yerleşimci bir terörist tarafından bıçaklanarak şehit edildi.

ABD'den Gazze'deki katliam için 14 milyar dolarlık destek: Katil İsrail Filistin'in hafızasını siliyorken... Dünya şokta
ABD'den Gazze'deki katliam için 14 milyar dolarlık destek: Katil İsrail Filistin'in hafızasını siliyorken... Dünya şokta

Gündem

ABD'den Gazze'deki katliam için 14 milyar dolarlık destek: Katil İsrail Filistin'in hafızasını siliyorken... Dünya şokta

Emir Abdullahiyan tepki verdi! İran Dışişleri Bakanı: Yemen'in Gazze ve Filistin halkına verdiği desteği takdir etti
Emir Abdullahiyan tepki verdi! İran Dışişleri Bakanı: Yemen'in Gazze ve Filistin halkına verdiği desteği takdir etti

Dünya

Emir Abdullahiyan tepki verdi! İran Dışişleri Bakanı: Yemen'in Gazze ve Filistin halkına verdiği desteği takdir etti

Bu kadarına da pes!! Fransa'dan skandal Filistin kararı
Bu kadarına da pes!! Fransa'dan skandal Filistin kararı

Dünya

Bu kadarına da pes!! Fransa'dan skandal Filistin kararı

Blinken'dan Filistin açıklaması!
Blinken'dan Filistin açıklaması!

Gündem

Blinken'dan Filistin açıklaması!

14 yaşındaki kız çocuğuna sözlü şiddet kamerada!
14 yaşındaki kız çocuğuna sözlü şiddet kamerada!

Gündem

14 yaşındaki kız çocuğuna sözlü şiddet kamerada!

Başakşehir Devlet Hastanesi’nde tüm personel Filistin için ayakta
Başakşehir Devlet Hastanesi’nde tüm personel Filistin için ayakta

Gündem

Başakşehir Devlet Hastanesi’nde tüm personel Filistin için ayakta

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23