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Aktüel

Amerikan halkının yüzde 80'ine göre, ülke kontrolden çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-07 19:53:32 -
Amerikan halkının yüzde 80'ine göre, ülke kontrolden çıktı

NEW YORK (AA) - ABD'de halkın yüzde 80'i siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülkenin kontrolden çıktığını düşünüyor.

Wall Street Journal ve NBC News tarafından yapılan anket, ABD'de Floyd'un ölümü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve 100 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine dair ulusal krizlerle ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

Cumhuriyetçilerin yüzde 48'i protestoların kendilerini Floyd'un öldürülmesindeki koşullardan daha fazla rahatsız ettiğini belirtirken, Demokratların yüzde 81'i tam tersini söylüyor.

Halkın yüzde 80'i Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülkenin kontrolden çıktığını düşünüyor.

Demokratların yüzde 75'i Kovid-19 salgınının önüne geçilmesinin ve normale dönülmesinin bir yıldan uzun süreceğini belirtirken, ABD Başkanı Donald Trump'a destek veren Cumhuriyetçilerin yüzde 32'si salgının kontrol altına alındığı görüşünü paylaşıyor.

Anket sonuçlarına göre, Trump'ın icraatlarına destek nisana göre yüzde 1 gerileyerek yüzde 45'e düşse de yaşanan krizler destek oranını çok fazla değiştirmedi. Demokrat başkan adayı Joe Biden'a ise halkın yüzde 49'ı destek veriyor.

Ekonomi ve işsizlik gibi konulara çözüm için Amerikalıların yüzde 48'i Trump'ı seçerken, yüzde 35'i Biden'a güveniyor.

Rusya soruşturması, azil süreci, salgın ve protestolar döneminde yapılan 18 anket sonucuna göre ise Trump'a destek yüzde 43 ile 47 arasında seyrediyor.



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