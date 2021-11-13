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Gündem Amerikan Devletleri Örgütü, Nikaragua seçimlerini gayrimeşru ilan etti
Gündem

Amerikan Devletleri Örgütü, Nikaragua seçimlerini gayrimeşru ilan etti

Amerikan Devletleri Örgütü (OAS), Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da 7 Kasım'daki devlet başkanlığı seçiminin adil olmadığı gerekçesiyle sonuçlarını meşru kabul etmediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 07:43:00 -
Amerikan Devletleri Örgütü, Nikaragua seçimlerini gayrimeşru ilan etti

Örgütün Genel Sekreteri Luis Almagro'nun çağrısı üzerine Nikaragua'daki seçimleri görüşmek üzere toplanan OAS Genel Kurulu, Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın kazandığı seçimi "gayrimeşru" ilan eden metni onayladı.

Oy birliğiyle alınan karar, 25 lehte, 1 aleyhte ve 7 çekimser oyla kabul edildi. OAS'ın 30 Kasım'da acil toplu değerlendirme ve önlemlerin alınması için yeniden bir araya geleceği bildirildi.

OAS, Genel Kurul sonucunda yayımladığı metinde, Ortega'nın 4. kez devlet başkanı olduğu seçimlerin, "özgür, adil, şeffaf ve demokratik ilkelerden yoksun olduğu" belirtildi.

Nikaragua'nın, OAS'ın tüm tavsiyelerini görmezden geldiği vurgulanan metinde, "OAS'ın ülkede demokrasiyi teşvik etmek için yürüttüğü tüm diplomatik girişimler hükümet tarafından ciddiye alınmadığı için başarılı olamadı." ifadesine yer verildi.

Almagro, daha önceki açıklamasında, Nikaragua'nın Amerika Kıtası Demokratik Şartı'nın 21. maddesini yerine getirmediğini kaydederek, bu ülkenin örgüte katılımının askıya alınmasını tartışmaya açmıştı.

Seçim

Yüksek Seçim Kurulundan (CSE) son yapılan açıklamada, Nikaragua'da kesin olmayan sonuçlara göre, Ortega liderliğindeki Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesinin (FSLN) yüzde 99'u sayılan oyların yüzde 74,99'unu aldığı belirtildi. Ülkeyi 14 yıldan bu yana kesintisiz yöneten Ortega, böylece 4. kez yeniden seçilerek 2027'ye kadar devlet başkanlığı görevine hak kazanmıştı.

Seçime tepkiler

ABD yönetimi, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, Nikaragua'da yapılan seçimleri "hileli" ve "demokrasiye aykırı" olarak nitelendirerek, bu ülkeye yönelik yeni yaptırımların sinyalini vermişti.

Amerikan Devletleri Örgütü, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'den yapılan açıklamalarda, seçimin hileli ve güvenilir olmayacağı savunulmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığının 15 Ekim'deki açıklamasında, Nikaragua'da düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinin "tüm güvenilirliğini yitirdiği" bildirilmişti.

Nikaragua'da seçimler öncesi birçok muhalif isim, "ihanet yasası" kapsamında gözaltına alınmıştı.

Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonuna göre, Nikaragua'da 2018'de Ortega liderliğindeki FSLN hükümetine karşı kitlesel protestolarda 325 kişi hayatını kaybetmiş, on binlerce protestocu hapse atılmıştı.

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