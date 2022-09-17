  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Amerikan devi Türkiye'de harekete geçti! Yüzlerce eleman alacaklar
Gündem

Amerikan devi Türkiye'de harekete geçti! Yüzlerce eleman alacaklar

Amerikalı e-ticaret markası Amazon, Tuzla'da kurduğu yeni lojistik üssü için personel alımına resmen başladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-17 15:53:00 -
Amerikan devi Türkiye'de harekete geçti! Yüzlerce eleman alacaklar

2018 yılında Türkiye pazarına giren, dünyanın önde gelen e-ticaret markası Amazon, Tuzla’da kurduğu yeni lojistik üssü için personel alımına başladı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından Türkiye’nin istihdam seferberliğine destek sağlaması amacıyla kurulan Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi’nin organizasyonunda yapılan toplu iş görüşmeleri iki gün sürdü.

Dünyanın önde gelen e-ticaret markası olan ve 2018 yılında da Türkiye pazarına giren e-ticaret platformu, Tuzla’da kurduğu yeni lojistik üssü için personel alımı için çalışmalara başladı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından Türkiye’nin istihdam seferberliğine destek sağlaması amacıyla kurulan Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi’nin organizasyonunda toplu iş görüşmesi düzenlendi. Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen iş görüşmesi iki gün sürdü. E-ticaret şirketinde çalışmak isteyen vatandaşlar, toplu iş görüşmesi ile insan kaynakları ile bire bir görüşme imkanı sağladılar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23