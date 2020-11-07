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Dünya Amerikan Başkanı ne kadar maaş alır? Joe Biden ne kadar maaş alacak?
Dünya

Amerikan Başkanı ne kadar maaş alır? Joe Biden ne kadar maaş alacak?

8 Kasım'daki seçimde başkanlık yarışını kazanan Donald Trump, yıllık maaşını almayacağını açıklamıştı. ABD'de 3 Kasım akşamı biten oylama sonrası günlerdir süren sayım sona erdi. Kritik eyalet Pennsylvania’da farkı artıran Joe Biden, ABD Başkanlık seçimlerinin de galibi oldu. Peki, Amerikan Başkanı ne kadar maaş alır? Joe Biden ne kadar maaş alacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-07 21:29:00 -
Amerikan Başkanı ne kadar maaş alır? Joe Biden ne kadar maaş alacak?

ABD yasalarına göre başkanlık maaşı 400 bin dolar ancak Trump maaşı almama kararı alarak yasa gereği maaşının yalnızca 1 dolarını alacağını duyurmuştu.

Trump, yıllık 400 bin dolarlık maaşını da almayacağını açıklarken, “Sanırım hukuken 1 dolarını almam gerekiyor" demişti.

ABD Başkanlık seçim sonuçları belli oldu. Bütün dünyada adeta nefeslerin tutularak takip ettiği ABD Başkanlık seçimlerinde günler süren sürecin ardından kazanan Demokrat Joe Biden oldu. AP ve CNN en kritik eyalet Pennsylvania’da farkı açan 77 yaşındaki eski başkan yardımcısı Joe Biden'ın ipi göğüslediğini ilan etti.

Amerikan Başkanı ne kadar maaş alır?

Amerika Birleşik Devletleri başkanı devleti'nin ve Hükûmeti'nin başıdır. Başkanının ofisi ve resmi ikametgâhı başkent Washington, DC'deki Beyaz Saray'dır. Başkanın kendi personeli ve sayısız hizmetten faydalanması. Uzun mesafeli taşımacılık için iki Boeing VC-25 (Boeing 747-200B uçağının özel olarak değiştirilmiş versiyonu) kullanılmaktadır. Başkan yurt dışına giderken Air Force One uçağı kullanır. Başkanın maaşı, diğer yardımlar hariç yılda $400.000 'dır ve her yıl kendisine ödenir.

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