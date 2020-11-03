Amerikan Başkanı kim oldu? Trump kazandı mı kaybetti mi?

ABD Başkanlık seçimleri kapsamında eyaletlerde oy verme işlemleri sürüyor. Anketlerde yer alan sonuçlarda Biden yüzde olarak önde görünse de seçim sistemi nedeniyle daha fazla oy alan değil daha fazla delegeye sahip olan seçimi kazanıyor.

2020 Amerikan Başkanı kim belli oldu mu?

ABD'de bugün gerçekleştirilen Başkanlık seçimi sonuçları henüz belli olmadı ancak oy verme işlemleri devam ediyor.

Trump ve Biden’ın başkan olmak için mücadele ettiği ABD’de seçimler 3 Kasım 2020 Salı günü gerçekleştirilecek. Dünyanın gözünü çevirdiği seçimlerde posta ile kullanılan oyların da fazla olması nedeniyle sonuçların açıklamasının 1 güne yakın sürebileceği tahmin ediliyor.

Dünden bugüne ABD Başkanları

1. GEORGE WASHINGTON

Dünden bugüne ABD tarihinin tüm başkanlarıABD'nin ilk başkanı olan George Washington, 1732'de dünyaya gelmiştir.

Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda Kıta Ordusu'nun başkomutanı da olan Washington, bağımsızlık savaşında önemli rol oynadığı için ülke tarihinin en önemli şahıslarından biri olarak sayılır.

30 Nisan 1789 - 4 Mart 1797 arası ABD'nin ilk başkanı görevini sürdüren Washington, Amerikan başkanlık kurumunu da şekillendirdi. 2 dönem yani sekiz yılın ardından üçüncü dönem başkanlıktan vazgeçen Washington, ülkesinde bu alanda gelenek yarattı ardından da bu durum yasalaştı.

Üçüncü dönem görev yapmayacağını söyleyen Washington'ın yerine başkan yardımcısı John Adams seçildi. Washington bir süre sonra 1799'da hayatını kaybetti.

2. JOHN ADAMS

Dünden bugüne ABD tarihinin tüm başkanlarıABD'nin ilk başkan yardımcısı olan John Adams ülkenin aynı zamanda ikinci başkanı olmuştur.

30 Ekim 1735 – 4 Temmuz 1826 arasında görev yapan ABD'li devlet adamı, avukat, diplomat ve yazar ABD'nin kurucu babalarından sayılmaktadır.

Başkanlığı döneminde ülkesini Napolyon liderliğindeki Fransa ile İngiltere arasındaki savaştan uzak tutmaya çalıştı ancak partisi ile sorunlar yaşadı. 1800 seçimlerinde 138 seçicinin 65'inin oyunu alabildi. Karar Temsilciler Meclisi'ne kaldı ve 36 tur süren oylama sonucunda eski dostu Thomas Jefferson Başkan oldu. Bu süreçte John Adams, Peacefield'daki çiftliğine çekilerek siyasetten uzak kaldı. Federalist Parti'yle de bütün ilişkisini kesti.

3. THOMAS JEFFERSON

Amerika Birleşik Devletleri'nin üçüncü başkanı olan Thomas Jefferson, Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'nin asıl yazarı olması ve ABD'deki Cumhuriyetçilik akımının ideallerini savunması nedeniyle ABD'nin kurucu babaları arasında en etkili olanlarından biri olarak kabul edilir. Jefferson, 4 Mart 1801 - 4 Mart 1809 tarihleri arasında görev yapmıştır.

Görevi süresince endüstrileşmeye karşı çıkan Jefferson, Avrupa ile Amerika arasındaki ticarî ilişkilere bazı yasaklar koymuş, tıpkı Washington gibi iki dönem başkanlık yaptıktan sonra üçüncü kez adaylığını koymamıştır. Jefferson, kendi kurduğu Virginia Üniversitesi'ne dönmüştür.

Eski dostu olan John Adams ile ölümleri arasında yalnızca 4 saat olması da ilginç tesadüfler arasında yerini almıştır.

4. JAMES MADISON

Amerika Birleşik Devletlerinin 4. Başkanı olan James Madison, 4 Mart 1809 - 4 Mart 1817 tarihleri arasında görev yapmıştır. ABD Anayasası ve Haklar Bildirisi'nin taslağının hazırlanması ve savunulmasında, en önde yer alması nedeniyle "Anayasanın Babası" olarak tanınmaktadır.

1.63 cm boyu ve 45 kg'lık kilosu ile en ufak Amerikan Başkanı olarak bilinen Madison, 'Amerika Amerikalılarındır' deyişi ile bilinen James Monroe ABD'nin 5. başkanıdır.

4 Mart 1817 - 4 Mart 1825 tarihleri arasında görev yapan Monroe, 1823 yılında yayımladığı bir başkanlık mesajıyla, ABD'nin Avrupa sorunlarının dışında kalması ve Amerika'nın da Avrupa'dan gelebilecek etkilere kapatılması ilkelerini ortaya koymuştu.

Başkanlığı sırasında ABD topraklarının genişlemiş, 1819 yılında Florida 5 milyon dolara İspanya'dan satın alınmıştır.

6. JOHN QUINCY ADAMS

Dünden bugüne ABD tarihinin tüm başkanlarıABD'nin 6. başkanı olan John Quincy Adams'ın babası da ülkenin 2. başkanı olan John Adams'tır.

1824 yılında Demokratik-Cumhuriyetçi Parti adına Başkanlık seçimlerine katıldı ve seçildi. Dört yıl süren görev sürecinde yollar, kanallar, köprüler, üniversitelerin kurulmasına ağırlık vererek Amerikan Sistemi'nin oluşmasında ve federal yapının yerleşmesinde ciddi çaba harcadı.

1828 yılında yapılan başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından görevi Andrew Jackson'a devrederek ayrıldı.

7. ANDREW JACKSON

John Adams, Thomas Jefferson ve James Madison'ın aksine, Andrew Jackson eğitimli kesimden gelmeyen ve asker kökenli Andrew Jackson ABD tarihine geçen isimlerden birisidir.

4 Mart 1828 - 4 Mart 1837 tarihleri arasında görev yapan Jackson'ın takipçileri modern Demokrat Parti'yi kurmuşlardır.

8. MARTIN VAN BUREN

Dünden bugüne ABD tarihinin tüm başkanlarıABD'nin 8. başkanı olan Martin Van Buren, 4 Mart 1837'den 4 Mart 1841'e kadar yani 1 dönem başkanlık görevini yürütmüştür.

Köken olarak Hollandalı olan Van Buren, o zamana kadarki ABD başkanları içerisinde İngiliz asıllı olmayan ilk kişi olmuştur.

Thomas Jefferson'ın ardından ABD tarihinde başkan, başkan yardımcısı ve dışişleri bakanlığı görevlerini yapmış ikinci başkandır.

9. WILLIAM HENRY HARRISON

4 Mart 1841'de göreve gelen ve 4 Nisan 1841'de görevi sonra eren William Henry Harrison ABD tarihinin en kısa görevde kalan başkanı olarak tarihe geçmiştir.

Başkanlığa seçilişinin ardından soğuk bir havada yaptığı eldivensiz, ceketsiz oldukça uzun göreve başlama konuşması nedeniyle zatürre oldu ve 68 yaşında, 1841 yılında öldü.

Harrison'ın göreve başlama konuşması at 8,445 kelime ile hala ABD tarihinin en uzun konuşmaları arasında yer almaktadır.

10. JOHN TYLER

William Henry Harrison'un göreve başlamasından bir ay sonra aniden zatürreden vefat etmesi üzerine seçim yapılmadan Başkan oldu.

6 Nisan 1841 - 4 Mart 1845 tarihleri arasında görev yapan Tyler, 71 yaşında hayatını kaybetti.

11. JAMES KNOX POLK

Dünden bugüne ABD tarihinin tüm başkanlarıABD'nin 11. başkanı olan James K. Polk, Demokrat Parti üyesidir ve 4 Mart 1845 - 4 Mart 1849 tarihleri arasında görev yapmıştır.

Ülkenin coğrafi yayılmasına (Manifest Destiny) arka çıkarak ABD'nin tarihindeki en büyük genişlemesini gerçekleştirmiştir.

James Polk, 53 yaşında hayatını kaybetmişti.

12. ZACHARY TAYLOR

Amerika Birleşik Devletleri'nin 12. başkanı olan ve aslen general olan Zachary Taylor, Whig Partisi üyesidir ve 4 Mart 1849 - 9 Temmuz 1850 tarihleri arasında görev yapmıştır.

Taylor, 65 yaşında görevdeyken hayatını kaybetmiştir.

13. MILLARD FILLMORE

13. ABD başkanı olan Millard Fillmore, 10 Temmuz 1850'den 4 Mart 1853'e kadar başkanlık yapmıştır.

Fillmore, 74 yaşındayken ölmüştür.

14. FRANKLIN PIERCE

4 Mart 1853 - 4 Mart 1857 tarihleri arasında göre yapan Franklin Pierce, ABD'nin 14. başkanıdır.

Kuzey eyaletlerindeki popülerliği Kansas-Nebraska Kanunu'nu desteklemesi ile hızlıca düşüşe geçmiş ve desteklediği kanun birlikte Batı eyaletlerinde kölelik yandaşları ve karşıtları arasında şiddetli çatışmalara sebep olmuştur.

Başkanlık sonrası itibarı ise Amerikan İç Savaşı sırasında Abraham Lincoln'ü sert eleştirileri sonucunda daha da azalan Pierce, 1869 yılında karaciğer sirozu sebebi ile ölmüştür.

Pierce, tarihçiler ve politik yorumcular tarafından ABD tarihinin en kötü başkanlarından biri sayılmaktadır.

15. JAMES BUCHANAN

Demokrat Parti üyesi olan James Buchanan, 4 Mart 1857 - 4 Mart 1861 tarihleri arasında görev yapmıştır.

Buchanan, 77 yaşında hayatını kaybetmiştir.

16. ABRAHAM LINCOLN

Dünden bugüne ABD tarihinin tüm başkanlarıABD'nin 16. başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin ilk başkanı olan Abraham Lincoln, 4 Mart 1861 - 15 Nisan 1865 tarihleri arasında yer almış, ülkenin en ünlü ve başarılı başkanları arasında yer almaktadır.

Lincoln, Amerikan İç Savaşı'nda büyük bir galibiyet elde etmiş, görevi süresince ülkenin birliğini korumuş ve de köleliği bitirmiştir.

1860 yılında Başkanlık için resmen adaylığını koyan Lincoln, oyların büyük çoğunluğunu alarak Cumhuriyetçi Parti'nin de ilk başkanı oldu. 1863 yılında köleliğin kaldırılması için gerekenleri ardından Serbest Bırakma Beyannamesi ve On Üçüncü Yasa değişikliği bildirilince Haziran 1863'te ABD'den köleliği resmen kaldırdı.

Lincoln, 56 yaşında suikast sonucu ölen ilk ABD başkanı olsa da ABD tarihinin en iyi ve başarılı başkanlarından biri olarak kabul edilir.

17. ANDREW JOHNSON

15 Nisan 1865 - 4 Mart 1869 tarihleri arasında görev yapan ve ABD'nin 17. başkanı olan Andrew Johnson, Lincoln'ün ikinci döneminde Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış, suikastından sonra 15 Nisan 1865 başkanlık görevini üstlenmiştir.

Johnson, iç savaş sonrası ülkeye rehberlik etmesi ile bilinmektedir.

Johnson, 66 yaşında hayatını kaybetmiştir.

18. ULYSSES S. GRANT

Amerikan İç Savaşı'nda kuzeyli Birlik (Union) tarafının başkomutanlığını üstlenerek uluslararası alanda ün kazanan Ulysses S. Grant, 4 Mart 1869 - 4 Mart 1877 tarihleri arasında görev yapmış ABD'nin 18. başkanıdır.

Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra iki yıl süren bir dünya turuna çıktı. Grant, özel bir bankacılık şirketine yatırım yaptı ancak şirketin batmasıyla beraber iflas etti.

Grant, gırtlak kanserinden öleceğini öğrendiği zaman, ailesine maddi destek sağlamak için anılarını iki ciltlik eserde toplamaya başladı. Personal Memoirs adlı biyografisini tamamladıktan birkaç gün sonra ise 63 yaşında hayatını kaybetti.

19. RUTHERFORD B. HAYES

Rutherford B. Hayes, 4 Mart 1877 - 3 Mart 1881 tarihleri arasında görev yapmış ABD'nin 19. başkanıdır.

Biyografi yazarı Ari Hoogenboom, Hayes'in en büyük başarısının cumhurbaşkanlığına olan halkın inancını yeniden tesis etmek ve 1865'te Abraham Lincoln'ün suikastından sonra ortaya çıkan yürütme gücündeki bozulmayı tersine çevirmek olduğunu yazmıştır.

Tarihçiler ve akademisyenler ise genellikle Hayes'i ortalamanın biraz altında bir başkan olarak derecelendirirler.

Hayes, 70 yaşında hayatını kaybetmiştir.

20. JAMES A. GARFIELD

Dünden bugüne ABD tarihinin tüm başkanlarıABD'nin 20. başkanı olan James A. Garfield, ülkenin en kısa süreli görev yapan başkanları arasında yer almaktadır.

49 yaşında suikastle öldürüldükten sonra yapılan otopside, Garfield'a isabet eden kurşunun hayati bir bölgede olmadığı ancak ona ilk müdahale eden doktorun açılan yaraya elini yıkamadan soktuğu, eli ile müdahale eden bir başka doktorun karaciğerini deldiği ortaya çıkmıştır. Buna göre başta 6 cm olan ve ölümcül olmayan yara, yarım metre büyüdüğünden James A. Garfield hayatını kaybetmiştir.

21. CHESTER A. ARTHUR

Cumhuriyetçi Parti üyesi olan Chester A. Arthur, 19 Eylül 1881 - 3 Mart 1885 tarihleri arasında görev yapmış ABD'nin 21. başkanıdır.

Sağlığı kötüleşen Arthur, yalnızca Cumhuriyetçi Parti'nin 1884'teki adaylığını güvence altına almak için

çaba sarf etti ve görev süresinin sonunda emekli oldu.

Arthur, 57 yaşında hayatını kaybetti.

22. GROVER CLEVELAND

Seçim kaybettikten sonra yeniden başkan olan ilk ve tek kişi olan Grover Cleveland, 4 Mart 1885 - 3 Mart 1889 ve 4 Mart 1893 - 3 Mart 1897 tarihleri arasında görev yapan ABD'nin 22. ve 24. başkandır.

Cleveland, 71 yaşında hayatını kaybetmiştir.

23. BENJAMIN HARRISON

Dünden bugüne ABD tarihinin tüm başkanlarıABD'nin en kısa süreli başkanı William H. Harrison'ın torunu olan Benjamin Harrison, ülkenin 23. başkanıdır ve 1889 - 1893 tarihleri arasında görev yapmıştır.

Cumhuriyetçi Parti üyesi olan Harrison, 67 yaşındayken 1901'de Indianapolis'teki evinde gripten kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle öldü.

Tarihçiler genellikle Harrison'ın yönetimini ortalamanın altında görmektedirler.

24. GROVER CLEVELAND

Seçim kaybettikten sonra yeniden baş

kan olan ilk ve tek kişi olan Grover Cleveland, 4 Mart 1885 - 3 Mart 1889 ve 4 Mart 1893 - 3 Mart 1897 tarihleri arasında görev yapan ABD'nin 22. ve 24. başkandır.

Cleveland, 71 yaşında hayatını kaybetmiştir.

25. WILLIAM MCKINLEY

3 Kasım 1896 yılında yapılan seçimleri kazanan Cumhuriyetçi Parti üyesi olan William McKinley, 4 Mart 1897 - 14 Eylül 1901 tarihleri arasında görev yapmıştır.

1898 yılında, başkanlığında, Amerika kıtasındaki koloniler konusundaki anlaşmazlık sonucunda İspanya'ya savaş ilan etti. Bu savaşın sonucunda Küba'ya bağımsızlık verilirken Filipinler, Porto Riko ve Hawaii de ABD'nin eline geçti.

McKinley 6 Eylül 1901 tarihinde suikasta uğradı ve 14 Eylül 1901'de 58 yaşında hayatını kaybetti. McKinley'in yerine ise başkan yardımcısı Theodore Roosevelt geçti.

26. THEODORE ROOSEVELT

1901 yılında henüz 42 yaşında iken ABD başkanı seçilen Roosevelt, o dönemki en genç başkan olarak tarihe geçmiştir.

Roosevelt 14 Eylül 1901 - 4 Mart 1909 tarihleri arasında yani 2 dönem görev yapmıştır.

1905 senesinde Rus-Japon Savaşı'na arabuluculuk yaparak son verdirdiği için Nobel Barış Ödülü kazandı.

Milwaukee'de suikastla ölümden son anda kurtulan Roosevelt, ikinci kez seçildiği başkanlıkta 1908 yılının sonunda kendi isteği ile ayrıldı.

Roosevelt, 60 yaşında hayatını kaybetti.

27. WILLIAM HOWARD TAFT

4 Mart 1909 - 4 Mart 1913 tarihleri arasında görev yapan William Howard Taft, ABD'nin 27. Başkanı ve Yüksek Mahkemesi'nin de 10. Başkanı'dır. Bu nedenle Taft, ABD tarihinde devletin hem yürütme hem de yargı organlarının başkanlık yapmış tek kişi olarak tarihe geçmiştir.

Başkanlık döneminden sonra hukukla ilgilenmeye devam eden ve Yale Üniversitesi'nde profesörlük yapan Taft, 72 yaşında hayatını kaybetti.

28. THOMAS WOODROW WILSON

Demokrat Parti üyesi olan Thomas Woodrow Wilson, 4 Mart 1913 - 4 Mart 1921 tarihleri arasında 2 dönem görev yapmıştır.

İkinci seçimleri de kazanarak o dönem Andrew Jackson'dan sonra Beyaz Saray'da arka arkaya iki dönem başkanlık yapan ikinci demokrat olarak tarihe geçti.

ABD'nin I. Dünya Savaşı'na girmesinden önce açıkladığı ilkeler nedeniyle 1919 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Wilson, 67 yaşında hayatını kaybetti.

29. WARREN G. HARDING

Dünden bugüne ABD tarihinin tüm başkanlarıABD'nin 29. başkanı olan ve Cumhuriyetçi Parti üyesi olan Warren G. Harding, 4 Mart 1921 - 2 Ağustos 1923 tarihleri arasında görev yapmıştır.

Harding, görevi sırasında 57 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir.

Ölümünden sonra, Nan Britton ile evlilik dışı ilişkisi ve başkan olduğu dönemde büyük petrol şirketlerini ile Amerikan hükümetin karıştığı Teapot Dome adlı rüşvet skandalının gün yüzüne çıkması ile Harding'in popülerliği ve saygınlığı azalmıştır.

30. CALVIN COOLIDGE

Harding'in ani ölümü sonrası başkan yardımcısı olduğu için Calvin Coolidge göreve getirilmiştir. Coolidge, 2 Ağustos 1923 - 4 Mart 1929 tarihleri arasında ABD'nin 30. başkanı olarak görev yapmıştır.

İki dünya savaşı arasındaki başkanlık dönemi nispeten olaysız geçen Coolidge, 1929 yılındaki seçimlerde aday olmama kararı alarak siyasetten ayrılmış, 1933 yılında 60 yaşında da hayatını kaybetmiştir.

31. HERBERT C. HOOVER

I. Dünya Savaşı yıllarında açlıktan kırılan Batı ve Doğu Avrupa ülkelerine yiyecek yardımı konusunda öncülük yapan Hoover, 1928 yılında Cumhuriyetçi Parti'den aday olarak başkan seçildi.

Ancak başkan olmasından 7 ay sonra New York borsasının çökmesiyle ABD tarihinin en büyük ekonomik krizi yaşandı ve bu başkanlık dönemi boyunca devam etti. Bir sonraki seçimi de Franklin D. Roosevelt'e büyük bir farkla kaybetti.

Hoover, 90 yaşındayken 1964 yılında hayatını kaybetti.

32. FRANKLIN D. ROOSEVELT

Dünden bugüne ABD tarihinin tüm başkanlarıABD'nin 32. başkanı olan Franklin D. Roosevelt, aynı zamanda ülkenin en uzun süreyle görevde kalmış olan başkanıdır. Başkanlığa 4 kez seçilen Roosevelt'in dışında 2'den fazla seçilmiş hiçbir başkan olmamıştır.

1921 yılında çocuk felcine yakalanan Roosevelt, hastalığı yenmesine rağmen bacaklarına gelen felç yüzünden yaşamının geri kalan bölümünde yürüyemedi. Roosevelt bu yönüyle de ABD tarihinde fiziki sınırlı olan tek başkanıdır.

Göreve geldiğinde nüfusun yüzde 25'inin işsiz olduğu Büyük Buhran döneminde olan ABD'ye, Yeni Düzen (New Deal) adıyla anılan bir yeniden yapılanma programı geliştirdi ve ülke ekonomisi zamanla tekrar rayına oturdu.

1939 yılında II. Dünya Savaşı patlak verdiğinde Roosevelt'in başkanlığındaki ABD önce tarafsız kalsa da Japonya'nın Büyük Okyanus'ta ABD'ye ait Pearl Harbor limanına saldırmasıyla savaşa dahil oldu.

1945'te savaşın son yılında aniden hastalanarak 63 yaşında görevi başında öldü. Yerini o zamanki başkan yardımcısı olan Harry S. Truman aldı.

33. HARRY S. TRUMAN

Franklin D. Roosevelt'in ani ölümü sonucu, başkan yardımcısı olması nedeniyle Harry S. Truman göreve getirilmiştir.

Truman 1945 Ağustos'unda savaşı daha çabuk sona erdirme iddiasıyla Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atılması kararını verdi. Truman, Hiroshima ve Nagasaki'ye atom bombası atılarak binlerce kişinin ölümüne sebebiyet vermiş ve gelecek kuşak Japonların uzun yıllar boyunca büyük sıkıntılar çekmelerine neden olmuştur.

II. Dünya Savaşı sonunda SSCB ile ABD arasında bir kutuplaşma ortamı doğdu ve Soğuk Savaş Dönemi başladı. Bunun üzerine Batı Avrupa ülkeleri 1949 yılında ABD'nin başını çektiği NATO örgütünü kurdu.

Kore Savaşı'na giren Truman, savaş kayıpları devam ettikçe halkın desteğini kaybetmeye başladı ve 1952 yılındaki başkanlık seçimlerinden adaylığını geri çekerek 1953 yılında başkanlığa veda etti.

Truman, 88 yaşında hayatını kaybetti.

34. DWIGHT D. EISENHOWER

20 Ocak 1953 - 20 Ocak 1961 tarihleri arasında görev yapan Eisenhower, ABD'nin 34. başkanı olmakla birlikte aynı zamanda 1951'de NATO'nun ilk başkomutanı olmuştur.

Uzay yarışını başlatan başkan olan Eisenhower, 1953'te İran'da yapılan darbeyle, Muhammed Musaddık'ın devrilerek yerine Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin getirilmesinde etkin rol oynamıştır.

Sovyetler Birliği'nin 1957'de Sputnik I adlı ilk insan yapımı uyduyu yörüngeye oturtması sonucu Eisenhower askeri harcamaları kısıtlamak ve bir uzay programı geliştirememekle suçlandı. Bunun üzerine Temmuz 1958'de Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) kuruldu.

Görevden ayrılınca, Kongre'nin kararıyla yeniden general rütbesini aldı ve çiftliğine çekilip zamanının çoğunu anılarını yazmaya adadı.

Eisenhower, 1969'da 78 yaşındayken hayatını kaybetti.

35. JOHN F. KENNEDY

20 Ocak 1961'den 22 Kasım 1963'3 kadar görev yapan Demokrat Parti'li John F. Kennedy, ABD'nin suikast sonucunda ölen başkanları arasında yer almıştır.

1960 seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Nixon'ı yenerek ABD tarihinin en genç yaşta seçilen ve Theodore Roosevelt'ten sonra en genç yaşta göreve başlayan başkanı olan Kennedy, aynı zamanda Pulitzer kazanan tek ABD başkanıdır.

22 Kasım 1963'te Dallas'ta eşiyle halkı selamlarken makam aracında henüz 46 yaşındayken başından vurularak öldürüldü. Olaydan kısa süre sonra tutuklanan Lee Harvey Oswald suikastı gerçekleştirmekle suçlandı. Ancak o da yakalanmasından iki gün sonra, mahkemeye dahi çıkarılamadan Jack Ruby tarafından öldürüldü.

FBI ile Kennedy Suikasti'ni araştıran Warren Komisyonu resmi olarak Oswald'ın suikastı tek başına işlediği sonucuna varsa da bugün bile Kennedy'nin komplo kurbanı olmuş olabileceği tezi çoğunluk tarafından kabul görmektedir.

36. LYNDON B. JOHNSON

Dünyayı sarsan Kennedy Suikastı sonrasında başkanlığa gelmiştir.

Johnson, bir sonraki seçimde Amerikan tarihinin en yüksek oy oranlarından birini kazanarak tekrar başkanlığa seçilen Johnson, 22 Kasım 1963 - 20 Ocak 1969 tarihleri arasında görev yapmıştır.

Johnson, 64 yaşında hayatını kaybetmiştir.

37. RICHARD NIXON

Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olan Richard Nixon 20 Ocak 1969 - 9 Ağustos 1974 tarihleri arasında görev yapmış ve ABD'nin 37. başkanı olmuştur.

Nixon’un seçim kampanyasından sorumlu Cumhuriyetçi Partili görevlilerin hırsız süsü vererek 1972 yılında Demokrat Parti’nin Watergate binasındaki ofislerine gizlice girmesiyle başlayan Watergate Skandalı sonucunda istifa etmiştir. Nixon, ABD tarihinin istifa eden ilk ve şimdilik tek başkanı olmuştur.

Nixon, 1994 yılında 81 yaşında hayatını kaybetmiştir.

38. GERALD FORD

9 Ağustos 1974 - 20 Ocak 1977 tarihleri arasında görev yapan Gerald Ford, Watergate skandalı üzerine Nixon da istifa etmek zorunda kalınca başkanlığa getirildi.

Başkanlığa seçimsiz, olağan dışı koşullar altında gelen Ford, 76 yılında seçimlere katıldı ancak Demokrat Parti adayı Jimmy Carter'la gerçekleştirdiği tartışma programı sırasında Doğu Avrupa'nın Sovyet hakimiyetinde olmadığını söyleyerek büyük bir siyasi bir gaf yaptı ve bir anlamda siyasi kariyerini bitirdi.

Demokratik Parti'nin adayı Jimmy Carter'a yenilerek 1977 yılında siyasetten çekilen Ford, Kasım 2006 tarihinde ABD tarihinde en uzun süre yaşayan eski başkan unvanını kazandı.

Aralık 2006 tarihinde 93 yaşında hayatını kaybeden Ford, ölümünden sonra açılmasını vasiyet ettiği mektubunda George W. Bush'un Irak politikasını eleştirmiş ve savaşın yanlış olduğunu ifade etmiştir.

39. JIMMY CARTER

Demokrat Parti üyesi olan Jimmy Carter, 20 Ocak 1977 - 20 Ocak 1981 tarihleri arasına görev yapmış, ABD'nin 39. başkanıdır.

Görevi süresince Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal etmiş, İran'daki Şah Muhammed Rıza Pehlevi yönetimi yıkılarak İran İslam Cumhuriyeti kurulmuştur. Bu dönemde ABD'nin Tahran'daki elçiliğinin işgal edilmesi ve elçilik çalışanlarının 444 günlük bir süreyle rehin alınması sürecindeki başarısızlığı 1980 seçimlerini Ronald Reagan'a kaybetmesinde büyük rol oynadı.

Başkanlık sonrası dünya çapındaki birçok krizde ara buluculuk görevini üstlenen Carter'a bu konudaki katkılarından dolayı 2002 yılında Nobel Barış Ödülü verildi.

40. RONALD REAGAN

ABD'nin 40. başkanı olan Reagan, 20 Ocak 1981 - 20 Ocak 1989 tarihleri arasında 2 dönem boyunca görev yapmıştır.

Cumhuriyetçi Parti üyesi olan Reagan aynı zamanda ABD'nin Hollywood aktörlüğünden gelen ilk ve tek başkanıdır.

80 seçimlerinde oyların yüzde 51'ini alarak başkanlığa seçildi ve 69 yaşında başkan olarak ABD tarihinde seçilen en yaşlı başkan olarak da tarihe geçti.

Yemin ettiği gün, İran'daki rehine krizinin çözülmesi, iki ay sonra ise John Hinckley, Jr. tarafından düzenlenen suikast girişiminden ağır yaralı olarak kurtulması Reagan'ın Hollywood'dan kalma "kahraman" imajını pekiştirmesine neden oldu.

İkinci döneminin sona ermesinin ardından anayasaya göre tekrar başkan adayı olamadığı için emekliye ayrıldı. Yerine Cumhuriyetçi Parti adayı George H. W. Bush seçildi. Böylece, II. Dünya Savaşının bitmesinden bu yana ilk kez ABD'de aynı partinin adayı üç defa üst üste Başkan seçilmiş oldu.

Reagan, 2004 yılında 93 yaşında hayatını kaybetti.

41. GEORGE H. W. BUSH

20 Ocak 1989 - 20 Ocak 1993 tarihleri arasında görev yapan George H. W. Bush, II. Dünya Savaşı gazisi son ABD başkanıdır. ABD'nin 41. Başkanı olan Bush, Aralık 1989'da, ABD'de uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan Panama lideri General Manuel Antonio Noriega'yı devirmek amacıyla ABD kuvvetlerinin bu ülkeyi işgal etmesi emrini verdi.

İşsizlik ve ekonomik durgunluk kamuoyunda Bush'a yönelik desteğin azalmasına neden oldu. 1992'deki başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Bill Clinton'a yenildi.

Seçimlerle birlikte siyasi yaşamını da sonlandıran Bush, aynı zamanda ülkenin 43. başkanı George W. Bush'un da babasıdır.

Bush, 30 Kasım 2018'de 94 yaşında hayatını kaybetti.

42. BILL CLINTON

Demokrat Parti üyesi olan William 'Bill' Jefferson Clinton, 1993 ve 2001 tarihleri arasında 2 dönem görev yapmıştır.

Başkanlığı döneminde tarihin en düşük işsizlik oranlarına imza atmıştır. Bu dönemde tekrar artan suç oranının azaltılmasına yönelik politikalarını o dönem savunsa da 2016 yılında bunların uzun vadede zarar verdiğini kabul etmiştir.

1998 yılında, Beyaz Saray stajyeri Monica Lewinsky ile olan ilişkisi ve Oval Ofis skandalının ardından Beyaz Saray tarihinde ikinci kez resmen suçlanan başkan olarak tarihe geçti. ABD senatosunda yapılan yargılama sonucunda aklanan Clinton halktan özür diledi ve ardından görevine devam etti.

Bosna’da zor da olsa barışı sağladı, Saddam Hüseyin'in Birleşmiş Milletler karşısında aldığı kararlar karşısında Irak’ı bombaladı.

43. GEORGE W. BUSH

Dünden bugüne ABD tarihinin tüm başkanlarıABD'nin 43. başkanı olan George W. Bush, 20 Ocak 2001 - 20 Ocak 2009 tarihleri arasında görev yapmıştır.

Görevi sırasında yaşanan ve dünya tarihinin en önemli olayları arasında yer alan ise 11 Eylül 2001 terör saldırılarıdır. El-Kaide tarafından kaçırılan 4 yolcu uçağı, New York'taki Dünya Ticaret Merkezi, Washington'daki Savunma Bakanlığı binasına saldırılar sonucu en az 3 bin kişi hayatını kaybetmiştir.

Saldırıların sorumlusu olarak görülen Usame bin Ladin'i yakalamak ve Taliban yönetimini görevden indirmek amacıyla 7 Ekim 2001 tarihinde Afganistan'a asker gönderdi.

2002 yılına gelindiğinde Bush, Irak işgali için zemin hazırlamaya başladı ve Irak'ı 'kötülük ekseni' olarak tanımladı. Saldırıdan bir yıl sonra, 12 Eylül 2002'de Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmada Irak işgalini resmî olarak dillendirmeye başladı. 5 Şubat 2003'te dönemin ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell Birleşmiş Milletlerde yaptığı konuşmada Irak'ın kitle imha silahlarını sakladığını iddia etti. Ancak Powell işgalden birkaç yıl sonra Saddam yönetiminin kitle imha silahlarına sahip olmaması ihtimalinin bulunduğunu itiraf etti.

20 Mart 2003 tarihinde Bush, Irak Savaşı'nı resmen başlattı. 13 Aralık 2003'te ise Kızıl Şafak Operasyonu sırasında, Iak lideri Saddam Hüseyin'in ABD Ordusu'nun 4. Piyade Tümeni ve Görev Gücü 121 üyeleri tarafından yakalandı. Yine Bush döneminde 30 Aralık 2006 tarihinde Saddam asılarak idam edildi.

2004 seçimlerinde Demokrat Parti adayı John Kerry'i az farkla geçerek ikinci kez başkan oldu. Görev süresi ise 20 Ocak 2009'da bitti ve görevi 2008'de başkan seçilen Barack Obama'ya devretti.

44. BARACK HUSSEIN OBAMA

Kasım 2008'de yapılan 2008 seçimlerinde ABD'nin 44. devlet başkanı seçilen ve 20 Ocak 2009'da görevi George W. Bush'tan devralan Barack Hussein Obama, 20 Ocak 2009 - 20 Ocak 2017 tarihleri arasında 2 dönem görev yapmıştır.

Obama, ABD'de başkan seçilen ilk siyahi kişi olarak da ülke tarihine geçmiştir.

İlk seçimlerde oyların %52'sini kazanarak ABD'nin 44. devlet başkanı seçilen Obama böylelikle son 30 yılda hiçbir Demokrat Partili başkan adayının elde edemediği bir başarıyı elde etmiştir.

Obama, başkanlığı süresince İran'a sert ekonomik yaptırımlar uygulatarak Tahran yönetimini nükleer programını kısıtlamaya mecbur etti. Yıllardır süregelen ABD - Küba arasındaki diplomatik kriz de Obama'nın girişimiyle kapandı.

ABD'nin Irak'taki askeri varlığına son verme vaadini kısmen yerine getirdi ancak daha sonra terör örgütü DEAŞ Irak ve Suriye'de yayılmaya başladı.

El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in Obama döneminde ele geçirildi ve Bin Ladin, 2011Mayıs'ında Amerikan komandoları tarafından öldürüldü.

Göreve geldiğinde 'kurtarıcı' olarak görülen Obama, ırkçılık, bireysel silahlanma gibi ülkesinin büyük sorunlarını ise çözemedi.

Belirli yönleri ile başarısız olsa da Obama ABD tarihine en damga vuran başkanlar arasında yerini almıştır.

45. DONALD TRUMP

Dünden bugüne ABD tarihinin tüm başkanlarıABD'nin mavcut başkanı ve iş insanı olan Donald John Trump, Hillary Clinton ile yarışında ciddi rakip olarak görülmese de 2016 seçimlerinde ABD'nin 45. başkanı olarak seçilmiştir. Seçimlerde Clinton'dan yaklaşık 3 milyon oy geride olmasına karşın, Amerika'nın seçiciler heyeti metoduna göre başkanlığa gelmiştir.

Seçildiğinde 70 yaşında olan Trump, bu nedenle seçilen en yaşlı ABD başkanıdır.

Make America Great Again (ABD'yi yeniden harika yap) sloganı ile göreve gelen Trump, seçim öncesi ve sonrasında sürekli olarak Müslüman ve göçmen karşıtlığını içeren bir dil kullandı.

Meksika ile ABD arasındaki sınıra duvar ördüreceğini vadederek Meksikalılar için "Ülkeye uyuşturucu, suç getiriyorlar. Tecavüzcüler" dedi.

2018'de ABD'nin "haksız ticaret uygulamaları" dediği şeylerde değişiklik yapmaya zorlamak amacıyla Çin'e tarifeler ve diğer ticaret kısıtlamalar koymasıyla ticaret savaşlarını başlattı.

Kürtaj karşıtı olması ve kadınlara yönelik cinsiyetçi ses kayıtlarının çıkmasıyla büyük tepki çekti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile barış görüşmelerine başladı.

Başkan Trump, Beyaz Saray'daki ilk üç yılında ortalama % 2,5 oranında da ekonomik büyüme yakaladı. Ancak salgınla birlikte kayıtlara geçen en büyük ekonomik daralma ve 80 yıldan bu yana gerçekleşen büyük işsizlik oranlarıyla karşı karşıya kaldı.

Son olarak koronavirüs salgınında eyaletlerin kısıtlama kararlarına karşı çıkan Trump, geçtiğimiz hafta eşi Melania Trump ile birlikte koronavirüse yakalandığını açıkladı, 2 gün sonra ise taburcu edildi.

46. BAŞKAN KİM OLACAK?

3 Kasım'da ABD’de yapılacak başkanlık seçimleri ise şimdiden yakın tarihin en önemli seçimlerinden biri olmaya aday.

Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokratların 77 yaşındaki adayı Joe Biden'ı karşı karşıya getiren seçimde iki taraf arasındaki gerilim her geçen gün tırmanıyor.

Seçimin sonucunu belirleyen en önemli faktörlerin başında ise 'swing states' adı verilen 'salıncak eyaletler' görülüyor.

Anketlerde Joe Biden şu an için önde görünse de mevcut başkan Trump'ın iddiası hala sürüyor.