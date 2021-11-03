Amerikan askerinin başına çuval geçiren TGB'liler serbest bırakıldı: Pişman değiliz!

İstanbul’da ABD’ye ait askeri gemide görevli sivil personelin başına çuval geçiren 17 TGB üyesi, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. TGB’liler, "Yaptığımız eylemden pişman değiliz, gurur duyuyoruz” dedi.

Amerikan askerinin başına çuval geçirdiler

Sarayburnu sahiline demirleyen ABD Deniz Kuvvetlerine ait gemide görevli sivil personelin başına çuval geçiren Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 17 TGB üyesi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar

TGB'li eylemciler savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Eylemciler hakkında adli kontrol kararı verildi.

"Pişman değiliz, gurur duyuyoruz"

Olaya ilişkin TGB tarafından yapılan açıklamada, "Dünyada yenilen ABD Türkiye'de de yeniliyor. Girdikleri her yerden kaçmak zorunda kalacaklar. ABD'nin Türkiye'de kaos çıkarma planlarına izin vermeyeceğiz. Kanlı postallarıyla bu topraklara basamayacaklar. Yaptığımız eylemden pişman değiliz, gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

TGB Genel Başkan Yardımcısı Naci Önenköprülü yaptığı açıklamada, "Bu çuvallar hain planlarınızı devam ettirdiğiniz sürece başınızdan çıkmayacaktır." ifadelerini kullandı.

"ABD'nin nereye gitse kana buladığını biliyoruz"

TGB İstanbul İl Başkanı Duygu Karabulut şöyle konuştu:

İstanbul'a demirleyen gibi Türkiye'yi kuşatma planında görev yapacak gemi. ABD'nin ne olduğunu Türk gençliğine kimse unutturamayacak. ABD gemilerinin Türkiye'yi bölmeye geldiğini biliyoruz. ABD'nin nereye gitse kana buladığını biliyoruz. Afganistan'da uçaklarla kaçıp gittiler. Suriye'den gidiyor. ABD'nin bölücü planlarına geçit vermeyeceğiz. Türk gençliği nerede onları görse meydan okuyacaktır.



