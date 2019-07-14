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Amerikan armudu hangi meyvedir? KPSS 2019 sorusu

ÖSYM tarafından bu sabah gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınav (KPSS) sınav soruları ile ilgili vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Merak edilen sorular internetten araştırılıyor. KPSS sorularına doğru cevap verip vermediklerini kontrol eden bireyler için en çok ilgi çekici sorusu ise Amerikan armudu ile ilgili sorulan soru oldu. Sınavdan çıkanlar "Amerikan armudu nedir?" sorusunun cevabını merak etti. Peki Amerikan armutu nedir Amerikan armudu hangi meyvedir? İşte bu sorunun yanıtı...

14 Temmuz 2019 Pazar 19:21
Amerikan armudu hangi meyvedir? KPSS 2019 sorusu

ÖSYM tarafından bu sabah gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınav (KPSS) sınav soruları ile ilgili vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Merak edilen sorular internetten araştırılıyor. KPSS sorularına doğru cevap verip vermediklerini kontrol eden bireyler için en çok ilgi çekici sorusu ise Amerikan armudu ile ilgili sorulan soru oldu. Sınavdan çıkanlar "Amerikan armudu nedir?" sorusunun cevabını merak etti. Peki Amerikan armutu nedir Amerikan armudu hangi meyvedir? İşte bu sorunun yanıtı...

Amerikan armudu nedir? Hangi meyvedir?

Avokado (Persea americana), anavatanı Orta Meksika olan çiçekli bitkiler (kapalı tohumlular) sınıfından tarçın ve kafur ağacını da içine alan defnegiller familyasına ait bir ağaç ve bu ağacın meyvelerinin adıdır. Timsah armudu da denen avokado meyveleri, küre biçiminde, oval, elips ya da armut gibi eriksi tipli yeşil, kırmızı ya da erguvani renktedir. Eti krem sarı ya da beyazımsıdır. Ağaçlar ancak kısmen kendine verimlidir. Taze olarak tüketilir, ayrıca yemeklerde ve salatalarda kullanılır. Çok besleyicidir. Tropik iklime sahip bölgeler yanında, subtropikal iklime, don fazla olmaması kaydıyla Akdeniz iklimine sahip çeşitli bölgelerde de yetiştirilir. Bütün sıcak iklimlerde kültüre alınan bitkisi Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde Antalya'dan İskenderun'a kadar olan kuşakta, ayrıca Rize gibi donun az olduğu Doğu Karadeniz Bölümü'ndeki illerde yetiştirilir.

"Avokado" kelimesi Türkçeye İngilizce "Avocado" kelimesinden[kaynak belirtilmeli] bu kelime de İspanyolca aguacate kelimesinden gelmektedir. Bu kelime de ispanyolcaya Nahuatl dilindeki ahuácatl (testis (meyvenin şeklini belirten referans bir kelime)) kelimesinden gelmektedir. Avokadolar Aztekler'de 'bereket meyvesi' diye bilinirdi. Güney Amerika'da Arjantin,Bolivya,Şili,Peru ve Uruguay'da Avokado Keçuva dilindeki adıyla palta olarak bilinir. Diğer ispanyolca konuşulan ülkelerde ve portekizce de ise adı abacatedir. Bu meyve, şekline ve belli kültür türlerindeki düz yeşil kabuk yüzetine yapılan atıfla avokado armudu veya timsah armudu diye de bazen adlandırılır. Nahuatl ahuacatl kelimesi diğer bir kısım kelimelerle de ilişkilendirilebilir. Mesela ahuacamolli, avokado çorbası veya sosu anlamındadır ve bu kelimeden ispanyolcada avokado ile yapılan ve avokadonun bilinmesini sağlayan bir meze guakamole türetilmiştir.

Türkiye'de 1970'li yılların başında FAO aracılığıyla ABD'nin Kaliforniya eyaletinden deneme amaçlı çeşitli avokado fideleri getirilmiş, deneme üretimine başlanmış ve bu şekilde avokado Türkiye'ye girmiştir. Türkiye'de halk arasında bazı kesimlerce bu meyve Amerikan armudu adıyla da anılmaktadır.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 19:21
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