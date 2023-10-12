  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu İHA dünyayı ayağa kaldırır! Sadece 70 gram ağırlığında, radara kesinlikle takılmıyor

Ali Babacan da Hamas'ı suçladı!

Ruslardan Türkiye'ye kötü haber! İki kat fazla para verip o ülkeyi tercih ettiler

ABD gemilerinin bölgeye neden geldiği belli oldu: Lübnan sınırında askeri hareketlilik

BM resmen duyurdu: Çatışmalar nedeniyle Filistin'de binlerce insan yerinden edildi, Filistinliler su sıkıntısı yaşıyor

BAE devi çıldırdı! Türkiye'de açma kararı aldı

Havayolu devi iflasın kıyısında! Uçuşlar iptal edildi, binlerce insan mağdur

Hemen sesini yükseltti! Herzog'u kudurtan Gazze sorusu

Siyonist İsrail 447 çocuğu daha hayattan kopardı: Çocuk katili İsrail

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sivilleri hedef alan bombalama durmalı
Sağlık Amerikan akademisyenleri 4 tıp derneği beyin ölümü teşhisi için yeni kılavuz hazırladı! Yeni karar
Sağlık

Amerikan akademisyenleri 4 tıp derneği beyin ölümü teşhisi için yeni kılavuz hazırladı! Yeni karar

Yeniakit Publisher
2023-10-12 22:51:00 - 2023-10-12 23:09:07
Amerikan akademisyenleri 4 tıp derneği beyin ölümü teşhisi için yeni kılavuz hazırladı! Yeni karar

ABD'de 4 tıp derneği, doktorlara, beyin ölümünün gerçekleşip gerçekleşmediğine karar verebilmelerine yönelik yeni bir kılavuz hazırladı.

ABD'de 4 tıp derneği, doktorlara beyin ölümünün gerçekleşip gerçekleşmediğine karar verebilmeleri için yeni bir kılavuz hazırladı. Kılavuz, beyin ölümü teşhisinin ortak bir şekilde konulması için hastanelere tavsiye edildi.

ABD'de 4 tıp derneği, doktorlara, beyin ölümünün gerçekleşip gerçekleşmediğine karar verebilmelerine yönelik yeni bir kılavuz hazırladı.

Amerikan Nöroloji Akademisinden (AAN) yapılan yazılı açıklamada, kılavuzun, Amerikan Pediatri Akademisi (AAP), Çocuk Nörolojisi Derneği (CNS), Yoğun Bakım Tıbbı Derneği (SCCM) ve AAN tarafından ortaklaşa hazırlandığı belirtildi.

Beyin ölümü teşhisinin ABD ve diğer ülkeler arasında farklılık gösterdiği kaydedilen açıklamada, ortak bir teşhisin konulması için hastanelerin yeni kılavuzu baz almaları tavsiye edildi.

Yeni kılavuza göre, doktorlar beyin fonksiyonlarını geri kazanma olasılığı olmayan, tepki gösteremeyen ve kendi başına nefes alamayan kişilere beyin ölümü teşhisi koyabilecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Philadelphia Çocuk Hastanesinden Dr. Matthew Kirschen, daha önce beyin ölümünü belirlemek için yetişkinlere ve çocuklara yönelik iki ayrı kılavuz olduğunu belirtti.

Kirschen, yeni kılavuzda ikisinin birleştirildiğini, teşhis konulması için doktorlara daha kapsamlı ve pratik yol sağlandığını ifade etti.

Teröre destek veren ABD Başkanı Biden’den sonra Blinken'den skandal: Sözleri dünyayı ayağa kaldıracak
Teröre destek veren ABD Başkanı Biden’den sonra Blinken'den skandal: Sözleri dünyayı ayağa kaldıracak

Dünya

Teröre destek veren ABD Başkanı Biden’den sonra Blinken'den skandal: Sözleri dünyayı ayağa kaldıracak

Romanya açıkladı: orada Rusya'da Ukrayna'ya yönelik kullanılan İHA parçaları buldu! Yetkililer harekete geçti
Romanya açıkladı: orada Rusya'da Ukrayna'ya yönelik kullanılan İHA parçaları buldu! Yetkililer harekete geçti

Dünya

Romanya açıkladı: orada Rusya'da Ukrayna'ya yönelik kullanılan İHA parçaları buldu! Yetkililer harekete geçti

Naci Görür tarafından dikkat çekildi: Van depremi sonrası Doğu Anadolu için açıklaması! Paylaştı
Naci Görür tarafından dikkat çekildi: Van depremi sonrası Doğu Anadolu için açıklaması! Paylaştı

Yaşam

Naci Görür tarafından dikkat çekildi: Van depremi sonrası Doğu Anadolu için açıklaması! Paylaştı

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün çağrısı: Maalesef yeni felaket kapıda! Küresel kriz raporu şaşırttı
Dünya Meteoroloji Örgütü'nün çağrısı: Maalesef yeni felaket kapıda! Küresel kriz raporu şaşırttı

Dünya

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün çağrısı: Maalesef yeni felaket kapıda! Küresel kriz raporu şaşırttı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23