Amerikan ajansından tehditli S-400 paylaşımı Amerikan haber ajansı The Associated Press (AP), Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemlerinin gelişini ABD yaptırımlarını hatırlatarak verdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), S-400'lerin birinci grubunun Ankara'ya intikalinin başladığını duyurdu. Dünya son dakika koduyla duyurdu MSB'nin açıklamasının ardından tüm dünyanın gözü bir anda Türkiye'ye çevrildi. Dünya üzerinde yayın yapan tüm ajanslar, haber siteleri ve televizyon kanalları S-400'lerin Türkiye'ye inişini son dakika olarak okuyucularına duyurdu. Amerikan haber ajansı The Associated Press (AP) haberi okuyucularına ABD'nin yaptırım tehdidini hatırlatarak verdi. Ajans haberini, "Türk Savunma Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, Rus füze savunma sisteminin ilk sevkiyatının Türkiye'ye ulaştığını, ülkeyi olası ABD yaptırımlarına ve Washington'la yeni bir soğukluğa yaklaştırdığını söyledi" diye verdi.

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