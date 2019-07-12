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Amerikan ajansından tehditli S-400 paylaşımı

Amerikan haber ajansı The Associated Press (AP), Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemlerinin gelişini ABD yaptırımlarını hatırlatarak verdi.

12 Temmuz 2019 Cuma 12:06
Amerikan ajansından tehditli S-400 paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), S-400'lerin birinci grubunun Ankara'ya intikalinin başladığını duyurdu.

Dünya son dakika koduyla duyurdu

MSB'nin açıklamasının ardından tüm dünyanın gözü bir anda Türkiye'ye çevrildi. Dünya üzerinde yayın yapan tüm ajanslar, haber siteleri ve televizyon kanalları S-400'lerin Türkiye'ye inişini son dakika olarak okuyucularına duyurdu.

Amerikan haber ajansı The Associated Press (AP) haberi okuyucularına ABD'nin yaptırım tehdidini hatırlatarak verdi. Ajans haberini, "Türk Savunma Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, Rus füze savunma sisteminin ilk sevkiyatının Türkiye'ye ulaştığını, ülkeyi olası ABD yaptırımlarına ve Washington'la yeni bir soğukluğa yaklaştırdığını söyledi" diye verdi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 12:06
  1. Ankara
  2. ABD

YORUM YAZ

  • ERDİNÇ IŞIKERDİNÇ IŞIK10 dk önce
    DOLAR 20.-TL OLSA NE YAZARSINIZ HAİNLER..80.-TL BİLE OLSA VATANIMIZ BAYRAĞIMIZ EZANIMIZ OLDUĞU MÜDDETÇE BİZE BULAŞMAYIN BUDA SİZE SON UYARIMIZ BİLESİNİZ....ÖLÜMÜ GÖZE ALAN BUYURSUN BİZ KEFENİZİ GİYECEĞİZ CANIM VATANIM ANAM BABAM ÇOCUĞUM SANA FEDA OLSUN..CANIM BAYRAĞIM SÖYLE SENİ NEREYE DİKEYİM..YA EZANLARIM ALLAHIM ALLAHIM...
  • uyan tcuyan tc12 dk önce
    yahudistan piçi abd orta doğudan defooolllll go home piç yahudi teröristlerini deaşını pkk nı vesaireni al defolll ülkene pislik yahudiler
  • EKOLL EKOLL 18 dk önce
    ABD bir halt edemez. İşte o kadar.
  • yediemirleryediemirler25 dk önce
    Pilav dan dönenin kaşığı kırılsın....
  • Alkan Alkan 30 dk önce
    SANA NE ULAN SANA NE YETER ARTIK ANLAMADINMI SENIN TEHTITLERIN SÖKMÜYOR TÜRKIYEYE NE KALIN KAFALIYMISSINIZN YETER ULAN YETER TERÖRIST KATIL SIYONIST ABD
  • hasanhasan35 dk önce
    len basın gidin oğlum

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