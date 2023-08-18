Amerikalılar için ev sahibi olmak artık bir hayal!

ABD konut piyasasında uzun ve soğuk bir yaz dönemi bekleniyor. Uzmanlar, konut piyasasının dibe vurduğunu düşünüyor.

Finansgundem.com’un derlediği bilgilere göre, Redfin CEO'su Glenn Kelman, konut piyasasının dibe vurduğunu ve bu yaz boyunca piyasada bir hareket beklemediğini söylüyor.

Piyasa dipte

MarketWatch’tan Aarthi Swaminathan’ın haberine göre, 2023 yılı yaz ayları, ABD gayrimenkul sektörü için her şeyin durma noktasına geldiği bir dönem olacak. Mortgage oranları son birkaç gün içinde yüzde 7 aralığında seyrediyor ve bu da ev sahibi olmayı hayal eden birçok kişi için ev satın almayı daha pahalı hale getiriyor. Alıcılar yüksek oranlarla uzlaşsalar bile, ev sahipleri evlerini listeleme ve satma konusunda çekimser olduğundan, ev ilanlarında da belirgin bir azalma yaşanıyor.

Peki bu yaz döneminde ABD konut piyasasını nasıl tanımlamak gerekiyor? Bir emlak komisyoncusu olan Redfin’in CEO'su Glenn Kelman, “Piyasa dipte” diyor ve ekliyor: “Satış hacmi daha kötü olamazdı. Şu anda hareket eden insanlar kesinlikle buna zorunlu olanlar.”

Ulusal Emlakçılar Derneği (National Association of Realtors) yaptığı açıklamada, daha önce sahip olunan evlerin satışlarının Haziran ayında yüzde 3,3 oranında düşerek yıllık 4,16 milyona gerilediğini söylüyor. Temmuz ayı verilerinin ise gelecek hafta açıklanması bekleniyor.

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Kelman, bazı alıcıların iyi fırsatlar bulmalarına rağmen, yüksek faiz oranlarıyla ev satın aldıklarını, ancak ev fiyatlarının nispeten sabit kaldığını söylüyor. Kelman, “Sorunun bir kısmı, satın alınabilirlikte gerçekten bir kırılma olmamasından ve ev alıcılarının şu anda gerçekten bir mola vermesi gerekliliğinden kaynaklanıyor” diyor.

Nesiller arası değişim

Ekonomi blogu Calculated Risk'in yazarı Bill McBride'ın belirttiği gibi, yüzde 7,24'lük 30 yıllık sabit faiz oranıyla, yüzde 20 peşinatla 500.000 dolarlık bir ev, kabaca aylık 2.700 dolarlık bir ödemeye denk geliyor. Bir ev alıcısı bu yarım milyon dolarlık mülkü Ağustos 2022'de yüzde 5,25'ten satın almış olsaydı, aylık ödeme yaklaşık 2.208 dolar oluyordu.

Ancak aynı kişiler eğer pandeminin ortasında yani Ağustos 2021'de evlerini satın alsalardı, 30 yıllık ipotek oranı yüzde 2,99’dan 500.000 dolarlık bir evin aylık ödemesi yüzde 20 indirimle 1.706 dolar oluyordu. Bu veriler ışığında, ev sahibi olmanın artan maliyetinin nesiller arası bir değişime neden olduğu görülüyor.

Kelman, yaygın olarak 'Amerikan rüyası’nın önemli bir parçası olarak kabul edilen ev sahibi olma maliyetindeki artışın nesiller arası bir değişime neden olduğunu belirtiyor. “Geçmişte, insanlar kendi başlarına yaşamayı, ebeveynlerinin evinden ayrılmayı veya bir oda arkadaşıyla yaşamaktan kendi başlarına yaşamaya geçmeyi istediklerinde, daha ucuz seçeneklerin olduğu yerlere yönelme eğiliminde oluyordu” diyen Kelman, “İnsanlar ülkenin her yerine gidebiliyordu. Los Angeles'ta bir ev çok pahalıysa, Oklahoma City'de 300.000 dolarlık bir ev satın alabiliyorlardı. Ve şimdi bu eğilim tersine döndü. Apartmanlar pahalı, evler pahalı. Bu yüzden hane oluşumunun düşük olacağını düşünüyorum. Bu bir tür anormalliğe ve zamansız bir durgunluğa işaret ediyor” şeklinde konuşuyor.

Ev sahibi olma rüyası erteleniyor

1946 ile 1964 yılları arasında doğan ve 1991 yılında ev satın alma çağına gelen 'baby boomer’ nesli, 2023 yılında 30'lu yaşlarındaki insanlara göre çok daha fazla gayrimenkule sahipti. Fed verilerine göre, 1993 yılının ilk çeyreğinde, 40 yaşın altındakiler gayrimenkullerin yüzde 20,6'sına sahipti. Bu yılın ilk çeyreğinde ise 40 yaşın altındakiler gayrimenkullerin sadece yüzde 14,2'sine sahip bulunuyor.

Kelman, servetin nesiller boyunca değiştiğine dikkat çekiyor ve “Genç nesiller, ev satın almak için kaldıraç elde edemediler ve ev fiyatları artık onlar için ulaşılamaz durumda” diye ekliyor.

Bu aynı zamanda Amerikan toplumunu, ev sahibi olma rüyasını ertelemeye itme tehlikesi taşıyor çünkü kiracılar bir ev satın alacak kadar servet biriktirmeden önce daha uzun süre yerlerinde kalıyor. Kelman, “Amerika'daki tüm para yaşlılara ait ve normalde insanların Amerikan rüyasından bir parça elde edebildikleri zaman gerçekleşen bu servet transferi son birkaç yıldır gerçekleşmiyor çünkü ev fiyatları çok pahalı ve krediler çok sıkı” diyor.

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