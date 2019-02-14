Amerikalı siyasetçiden itiraflar: Siyonistler, İsrail ve Trump’a açtı ağzını yumdu gözünü

yeniakit.com.tr Amerikalı eski Temsilciler Meclisi üyesi ve Cumhuriyetçi parti mensubu siyasetçi David Duke, İsrail ve Siyonistler hakkında dikkat çekici twitler attı.

“İsrail için trilyonlar harcadık... Tanrı halkın gözünü açsın”

Duke bir paylaşımında, “İsrail dünyayı hipnotize etti, Tanrı halkın gözlerini açsın ve İsrail’in kötü işlerini görmelerine yardım etsin” mesajı verdi.

Diğer bir twitinde ise Duke tarafından kullanılan cümleler şöyleydi: “Vergi yükümlülerinin yüz milyarlarca dolarları İsrail’e gitti. İsrail için savaşlarda trilyonlar harcadık. Her büyük Yahudi organizasyonu devasa bir duvar inşa eden İsrail’e Amerikan paralarının gönderilmesi için lobi yapıyor ancak Amerika için duvara karşı çıkıyor. Ben diyorum ki: Bir duvar inşa et ve masrafını İsrail’e ödet!”

“Amerika’da başkanı hain ilan edebilirsin, Siyonistlere bir şey diyemezsin!”

Başka bir twitinde ise Siyonistlere hücum eden David Duke, ironi yaptığı şu ifadeleri kullandı: “İsrail için savaşıp ölmemizi ve savaşlarda trilyonlar harcamamızı isteyen Siyonistlerin Kongre veya medyada hiç gücü yok. Hem de hiçbir gücü yok. Amerika’da Başkana alkışlarla hain diyebilirsin, Rusya alkışlarla salça edilir. Ancak sakın Siyonist para gücünden bahsetme & ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDA KALIRSIN”

David Duke bu twitleriyle, Amerikan kongre üyesi Ilhan Omar’ın İsrail lobisi AIPAC ve İsrail’i eleştiren sözlerinden ötürü gördüğü baskı neticesi özür dilemek zorunda bırakılmasına göndermede bulundu. Müslüman bir kadın olarak kongre üyeliği alabilmesiyle pek ses getirmiş olan Ilhan Omar, eleştirileri neticesinde bizzat Trump’ın da hedefi olmuştu.

Siyonistler söz konusu olunca fikir ve düşünce özgürlüğü namına bir anda hiçbir şey tanımaz hale gelen Amerika’nın başkanı ayrıca, Omar’ın kongreden def edilmesi çağrısında bulundu. Nitekim David Duke’nin tepki twitlerinden bir tanesi de bu sebepleydi.

Trump’a “erkek ol” çağrısı yaptı, kızını Siyonist uşaklığına çabalamakla suçladı

Duke ayrıca, daha evvel Trump’a Siyonist siyaset kontrol edicilerinin paralarını istemediğini söylediği için destek verdiklerini, Ilhan Omar’ın da aynı şeyi söylediği halde şimdi ne demeye onun kongreden gönderilmesini istediğini sorguladı. David Duke paylaşımının sonunda Trump’a “ErkekOL” çağrısında bulundu.

Bu arada Duke’nin, New York Times, CNN, ABC, CBS, NBC gibi bütün Amerikan medya unsurlarının Siyonist olduklarına vurgu yapması da dikkat çekti. Trump’ın Ilhan Omar konusunda bunlarla aynı çizgiye geldiği iması yaptığı görülen Duke, “Onlar senden nefret ediyor! Seni çarmıha germek istiyor! Aptal olma!” çağrısı yaptığı da görüldü.

Amerkalı siyasetçi bir başka paylaşımında ise Trump’ın kızı Ivanka Trump’ı resmetti. Ivanka’nın resimlerini paylaştığı twitte onun ağzındanmış gibi yazdığı sözlerle Siyonist yalakası zihniyette oldukları kanaatini lanse etti: “Lütfen, beni kabul edin... s.....m Hıristiyanları, önce İsrail!” Duke böylece, Trump’ın ailesi ve idaresinin, tam bir Siyonist uşağı oldukları imasında bulundu.