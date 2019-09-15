Amerika'lı senatör önerdi! İran’ın petrol rafinerilerine saldıralım ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Graham, Tahran’ın ‘provokasyonlarına devam etmesi’ halinde İran’ın petrol rafinerilerine yönelik saldırı gerçekleştirme seçeneğinin masaya yatırılmasını önerdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun önceki gece Suudi Aramco'nun petrol rafinerilerine yönelik saldırılar nedeniyle İran'ı suçlamasının ardından Senatör Graham, Tahran’ın ‘provokasyonlarına devam etmesi’ halinde İran’ın petrol rafinerilerine yönelik saldırı gerçekleştirme seçeneğinin masaya yatırılmasını önerdi. Graham, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İran provokasyonlarını sürdürür ya da nükleer zenginleştirmeyi arttırırsa, ABD için bu ülkenin petrol rafinerilerine saldırı seçeneğinin masaya yatırılmasının zamanı geldi. İran, örneğin rejime güçlü bir darbe indirecek, petrol rafinerilerine yönelik saldırı gibi daha reel sonuçlarla karşılaşmadıkça kötü davranışlarına son vermeyecek” ifadelerini kullandı. KAYNAK: SPUTNİK

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