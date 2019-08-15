Amerika'lı komutan Şanlıurfa'ya gelecek Milli Savunma Bakanlığı, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı başkanlığındaki heyetin, Genelkurmay Başkanlığını ziyaretin ardından Şanlıurfa'ya intikal edeceğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile yürütülen güvenli bölge çalışmalarına dair bilgi paylaşımında bulundu. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, müşterek harekat merkezinin kurulmasına yönelik çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi: "1. ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. 2. Bugün, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki ABD askerî heyeti, Genelkurmay Başkanlığını ziyareti müteakip, harekat merkezinin kurulumu ile ilgili koordine faaliyetinde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya intikal edecektir."

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