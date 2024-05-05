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Sosyal Medya Amerikalı kadın işte böyle Müslüman oldu Gazze’nin bir adı da Hidayet! “Bir kadın çocuğunu taşıyordu ve çocuğu ölmüştü”
Sosyal Medya

Amerikalı kadın işte böyle Müslüman oldu Gazze’nin bir adı da Hidayet! “Bir kadın çocuğunu taşıyordu ve çocuğu ölmüştü”

Yeniakit Publisher
2024-05-05 09:48:00 -

Amerikalı genç bir kadının neden Müslüman olduğunu açıklaması sosyal medyada geniş yankı buldu. Aynı zamanda bir anne olan kadın, Gazze’de çocuğunu kaybeden bir annenin kendisini etkilediğini böyle dile getirdi.

İsrail’in Gazze’de yaşattığı soykırım Müslümanları acı ve karamsarlığa iterken batıdan güzel haberler de gelmeye başladı. Gazze’nin bir adı da ‘Hidayet’ oldu. İsrail’in yaptığı soykırımı izleyen batılılar Gazzelilerin yılmaz tavrını görünce Kur’an-ı Kerimi inceleyip okumaya ve şehadet getirerek Müslüman olmaya başladılar. Amerikalı genç bir anne de onlardan biri. Bakın neden Müslüman olmaya karar verdiğini özetle şöyle açıklıyor;

“Bir kadının videosunu gördüm. Çocuğunu taşıyordu ve çocuğu ölmüştü. O esnada Allah’a şükrediyordu. ‘Allahu Ekber’ diyordu ve Arapça ‘Senden geldik ve dönüşümüz yine sanadır’ diyordu. O esnada Allah’a çokça şükrediyordu… Onun imanı nasıl bu kadar güçlü?...” Amerikalı genç annenin konuşmasının tamamı videoda…

O ülkede 2 ayda 20 bin kişi Gazze'den etkilenerek Müslüman oldu
O ülkede 2 ayda 20 bin kişi Gazze'den etkilenerek Müslüman oldu

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O ülkede 2 ayda 20 bin kişi Gazze'den etkilenerek Müslüman oldu
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