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Dünya Amerikalı İmam Zaid Shakir, ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti!
Dünya

Amerikalı İmam Zaid Shakir, ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti!

Amerikalı İmam Zaid Shakir, ABD Başkanı Donald Trump için "Bizi sevmediğini dürüstçe söylüyor. Böylece biz de ona karşı örgütlenebiliyoruz'' diyerek Trump'a teşekkür etti. Shakir'in konuşması büyük beğeni topladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 04:01:00 -

Amerikalı Müslüman İmam Zaid Shakir'in ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür ettiği konuşmasına ait video beğeni topladı.

Trump'a teşekkür etti

Shakir, gerçekleştirdiği bir konferansta tüm Müslümanlara önemli mesajlar verdi. ''Donald Trump'a teşekkür ediyorum.'' ifadeleriyle konuşmasına başlayan İmam Zaid Shakir, ''O, Müslümanları seviyorum, demiyor. Bombalama uzmanı Obama gibi davranmıyor. Trump çok net olarak işini yapıyor. Bizi sevmediğini dürüstçe söylüyor. Böylece biz de ona karşı örgütlenebiliyoruz'' dedi. Bu konuşma büyük beğeni topladı.

Müslümanlara en büyük zarar Obama döneminde verildi

Peki Obama 8 yıllık başkanlık döneminde neler yaptı? Müslümanlara yakın kimliğiyle algı oluşturularak başkanlığa getirilen Barack Obama'nın dönemi Müslümanlara en fazla zarar verilen dönem oldu. Obama, Suriye'de terör örgütleriyle iş birliği yaptı, Mısır'da darbecilerin tarafını tuttu, Libya'yı ve birçok Müslüman ülkeyi kan gölüne çevirdi, Irak'ta ve Afganistan'da Bush'un katliamlarına yenilerini ekledi, DAEŞ kendi döneminde ortaya çıkarıldı, kendi ülkesinde siyahilere katliam yaptı.

Muhammed Ali'nin cenaze namazını kıldırdı

İmam Zaid Shakir, ünlü boksör Muhammed Ali'nin cenaze namazını kıldırmıştı.

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