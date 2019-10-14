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Amerikalı hadsiz sunucuya ayar üstüne ayar! 70 yıl sizi koruduk deyince...

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, FOXNews kanalında küstah tavırlarla sık sık sözünü kesen sunucu Leland Vittert'a verdiği cevaplarla haddini bildirdi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 09:45
Amerikalı hadsiz sunucuya ayar üstüne ayar! 70 yıl sizi koruduk deyince...

Sunucu Leland Vittert programa “Durmaya niyetiniz yok gerçi değil mi” sözleriyle başladı. “Hayır bu konuda çok kararlıyız” diyen Gülnur Aybet Barış Pınarı harekatının iki amacı olduğunu belirterek, “İlk hedefimiz hem ABD’nin hem AB’nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK’nın eş örgütü YPG’yi sınırlarımızdan temizlemektir. İkinci hedefimiz ise 1-2 milyon Suriyelinin ülkelerine dönmelerini sağlamaktır. Halihazırda ülkemizde 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapmaktayız. Maalesef ABD’nin silahlandırma politikasının ardından YPG Suriye’de çok fazla toprak ele geçirdiği için çok sayıda insanı yerinden etmiştir” dedi.

Aybet’in konuşmasına sürekli müdahale eden sunucu ise “ABD’yi teröristlere yardım etmekle mi itham ediyorsunuz. Konuyu buraya getiriyorsunuz” diye konuştu. Aybet ise “Evet ve bence bu oldukça yanlış bir politikaydı” diye yanıt verdi.

'Türkiye'nin söylediği bir şeye neden inanalım'

Sunucu yine araya girerek, “Türkiye’nin söylediği bir şeye neden inanalım ki” diye konuştu. Küstahlığın dozunu artıran sunucu bu kez “Türkiye, Rusya’yla yakınlaşan bir ülke. Ben Orta Doğu’dayken şöyle bir söz vardı. Böyle dost varken düşmana ne gerek var” diye konuştu.

Aybet'ten tokat gibi cevap

Aybet ise sunucuya “Çünkü biz sizin NATO müttefiğiniz. Sizin müttefiğiniz teröristler değil” diye yanıt verdi.

"En geniş alanı DAEŞ'ten temizleyen ülke Türkiye"

Aybet programda “NATO’da DEAŞ’a karşı kurulan uluslararası koalisyon içinde Suriye’de en çok alanı DEAŞ’tan temizleyen ülke biziz. Ve DEAŞ’ın terör saldırılarından en çok zarar gören ülke biziz” dedi.


Türkiye’nin büyük bir alanı DEAŞ’tan temizlediğini belirten Aybet, aksine terör örgütü DEAŞ’ın, terör örgütü YPG/PKK kontrolünde büyümesinin sağlandığını, YPG’nin binlerce DEAŞ’lının Rakka’dan kaçmasına yardım ettiğini hatırlattı, “Rakka’da maalesef biz yoktuk” dedi.

Aybet, “Amerikalılardan bizimle çalışmalarını istedik. Ama bir terör örgütüyle çalışmayı tercih ettiler” diye konuştu.

YPG yalanını söyleyince cevabını aldı

Sunucu bu kez Türkiye’nin ABD askerine ateş açtığı yalanını ileri sürünce Aybet, “Bu da YPG’li teröristlerin sizin adınıza söylediği bir başka yalan. Lütfen bilgilerinizi düzeltin” dedi.

Amerikan halkının gerçekleri bilmeye hakkı var

Gülnur Aybet, Amerikan halkının gerçekleri bilmeye hakkı olduğunu söyledi, “Bu konuda çok fazla yalan dolaşıyor” dedi.

“Doğruları söyleyecek olan siz misiniz?"

Sunucunun “Ruslarla yakınlaşan ve S400 alan Türkiye’yi mi dinlememiz bekleniyor. Bize doğruları söyleyecek olan sizlersiniz öyle mi” şeklindeki hadsiz sözleri üzerine Aybet, “Türkiye’yi şeytan gibi göstererek bir yere varamazsınız” dedi.

Sunucunun ısrarla konuşmaya çalışması üzerine Aybet, “Haksızlık ediyorsunuz, bırakmıyorsunuz ki konuşayım” dedi, ardından şöyle devam etti: Başkan Trump ABD birliklerini eve çağırmayı istemekle son derece haklı. Çünkü ABD askerlerinin Trump’a önceki hükümetten kalan bu hukuksuz politikaya alet edilmesi büyük haksızlık. Bu politika bir terörist grup olan YPG’nin başka bir terörist grup DEAŞ’la savaşması için silahlandırılmasıdır”

70 yıl sizi koruduk deyince...

Sunucu, ABD’nin 70 yıl boyunca Türkiye’yi koruduğunu, buna karşın Türkiye’nin Rusya’yla yakınlaşıp S400 aldığını söylemesi üzerine Aybet şu cevabı verdi: Biz de hem sizi hem Avrupa’yı koruduk!

Sunucunun Türkiye’ye karşı neden yalanlar uydurduğunu anlamadığını belirten Aybet, Türkiye’nin hava savunma sistemine ihtiyacı olduğunu söyleyerek, “Siz bunu bize satmadınız. Ne yapacaktık? Bunu da başkanınız Osaka’da çok güzel ifade etti” diye konuştu.

Gazeteciliği bıraktı, terbiyesizliği yaptı

Küstah sunucu bu kez de “Türklerden yalan yerine bazı gerçekleri duymak işleri kolaylaştıracaktır, ki bu zor görünüyor” dedi.

Aybet ise Vittert’e “Ben zaten size gerçekleri veriyorum. Bu bir terör örgütüdür, hedeflerimiz bunlardır. Bu harekatta oldukça net bir hedefimiz var ki bu hedeflerden sizi haberdar ettik” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 09:45
  1. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet
  2. Leland Vittert

YORUM YAZ

  • Osmanli Kürdü Osmanli Kürdü 10 dk önce
    Ey gidi. Günler eyyy bu repörtaj düsmanlardaki korkuyugözler önünde seriyor Insan kirktugu bir sahsin üste cikmasin hazmedemiyor. Bunu kore savasinda gördük bizim fedakarligimiz ne yaziki hic bir Zaman Lande edilmemistir o yürekli korkusus askerlerimuzi oraya gönderenin belasini Versin müdale etmedimiz ama sükür koreli halk gördü yasadi ve destana tanik oldu ama bunu da demem lazim o kadar parasi cok olan milletimiz sayesinde var olan cok Insan var nerde onlarin vevali duruslari yokkk eseri yok bir Filmde koreliler bizim icin yapsin bunlar göz önüme geliyor ve icimi hüzün kapliyor Allahdan sehitlerimizde rahmet diliyorum demem oki bu abd ab milletimize düsman olmasi 100 yillardir mevcut ve bilinir bunlar bizi asla dost edinmeyecek birakin oyun safimizi beli edin edinki bazi geri sekalilarda gördün ne mal ve kales bir düsman oldugunuzu
  • HACI DURMUŞ KILIÇHACI DURMUŞ KILIÇ15 dk önce
    amerika ve yahudilere hizmet eden bir kanalın spikerinden zaten adil olması beklenmez de sn.Gülnur Hnm. çok sabırlı cevaplar vermiş gerçekten bir de şu var ki aynı kanalın bizdeki şubesi de bizim muhalif grubları arkası sıra takmış götürüyor maalesef işi gücü olumsuz haber pompalamak , sonumuz hayr olur inşaAllah!
  • YAŞARYAŞAR24 dk önce
    Adam gazeteciliği bırakmış Amerikanın sözcülüğünü yapmış. Amerikanın yanlış politikalarını ve YPG olan desteğini haklı duruma düşürmek için atmadık takla, söylemedik yalan kalmamış.Bunu görünce, Suriye Türkmenlerine teslim edilmek üzere gönderilen silah ve mühimmatların Adana'da satılmış Fetö polislerince nasıl durdurulduğunu ve kendini gazeteci zanneden Can Dündar'ın kendi ülkesini karalamak adına yaptığı haber aklıma geliyor.Sahi şu anda ÖSO oluşan tugayların çoğunun Türkmenlerden oluştuğunu unutmayalım. Hani Barış Pınarı Harekatta TSK en büyük silahlı destek veren birlikler.
  • paramechparamech31 dk önce
    Gereken cevabı verememiş maalesef. Cumhurbaşkanı olsaydı, kıvrak zekasıyla güzel cevaplar verebilirdi.
  • emekli çavuşemekli çavuş42 dk önce
    KIBRIS...BARIŞ...HAREKATİNDA...BİLE....BİLE....TÜRKİYEYE....AMBARGO .KOYDULAR...... NİYE......EOKA.....TERÖR...ÖRGÜTÜNÜ.....KORUMAK...İÇİN......BU...AMERİKA....NAMERT....
  • ayşe gülayşe gül43 dk önce
    tam bir aslan parçası bu aybet hanım! bunun gibi bir kaç kişi daha olsa çıkıp takır takır konuşacak sırtımız yere gelmez. seviyorum kendisini.
  • emekli çavuşemekli çavuş45 dk önce
    SATIN....ALDIKLARI..ÜÇ..BEŞ....ÇAPULCU.....TERÖRİSTİN.....BİLE.....KİM?...NE? OLDUĞUNU......BİLMİYOR.....ÇIKMIŞ....ORAYA...SUNUCULUK...YAPIYOR......KEFERE.....
  • mert memetmert memet45 dk önce
    orda Leland Vittert burda fatiih portakal foxların sahibi siyonistyahudi Murdoch un kuçu kuçuları itleri bunlara ne derse ona göre havlıyorlar

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