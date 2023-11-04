Amerikalı Gazeteciden Filistin yorumu: Gördüğüm şey hayal edilemezdi

Seyahatinden önce İsrail hakkında nötr bir görüşe sahip olduğunu söyleyen ABD'li gazeteci Kim Iversen, Filistin'de gördüklerinden sonra: Filistin'den döndükten sonra bir hafta boyunca ne ışıkları açabildim, ne yataktan kalkabildim. Dedi.

Iversen'in sözleri şöyle:

"Amerika'ya döndükten sonra gördüklerimi sindirmeye çalışırken, bir hafta boyunca ne ışıkları açabildim ne de yataktan kalkabildim.

"Gördüğüm şey hayal edilemezdi."

"Bu, bir grup cömert ve sıcak insanı hedef alan ve onlardan kurtulmak için çok ama çok açık bir niyetle yapılan bir zulümdü."

"Ve bu insanlara bunu yapan grubun, kısa bir süre önce kendilerine bunu yapmadığına inanamadım."

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"Benzer taktikleri alıp başkalarına karşı silah olarak kullandılar."

"Gördüğüm şey buydu ve bunu görmezden gelemem."

"Okullardaki çocuklar beni durdurup eve döndüğümde ABD’den burada olanları durdurmasını istediklerini söylememi istediler."

"Bu istismara izin verenin biz olduğumuzu biliyorlar."

"Ben ve tanıdığım herkes İsrail'den iğrenerek geri döndük."

"Ve çoğumuz Gazze'de yaşanan savaşa tanıklık etmemiştik bile."

"Filistinliler’in hayatı %100 şekilde İsrail tarafından kontrol ediliyor."

"Ve tüm hayatımız boyunca bize söylenenin aksine, bu (zalimlik) Filistinliler şiddet yanlısı ve tehlikeli oldukları için yapılmıyor. (İsrail’in amacı) Filistinlileri bölgeden temizlemek ve uzaklaştırmak"

"Filistinliler ya bölgeleri terk ediyor ya da öfke ile ayaklanıyor."

"Bunun sonucunda İsrail'e daha fazla toprak almak için bir bahane vermiş oluyorlar."

"Olanları İsrail halkına sorduğumuzda İsrail halkı bu yapılanlardan utanmıyor."

"Bazıları barış yapmayı denedik ama kabul etmediler” gibi ifadeler kullanıyorlar."

"Bunu nasıl ifade ettikleri önemli değil, yine de aynı yere varıyorlar: Filistinliler burada kalamazlar ve buradan gitmelerini istiyoruz.”