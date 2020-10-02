Amerikalı DAEŞ destekçileri yargılanmak üzere ABD'ye geri getirildi

Washington'dan perşembe günü yapılan açıklamada Irak ve Suriye'de Kürtlerin elinde tutulan ve DAEŞ'e destek verdiği ileri sürülen son Amerikalıların da ABD'ye geri getirildiği açıklandı.

Bu kişilerden ikisinin geçtiğimiz çarşamba günü Florida mahkemesi önüne çıkarak örgüte malzeme sağlama suçlamasıyla yargılanma işlemlerine başlandı. Geçtiğimiz eylül ayında iki kişi daha Minnesota ve Washington DC eyalet mahkemelerinde hâkim karşısına çıkarılmıştı.

Bu şekilde toplamda 27 Amerikalı geri getirilmiş oldu. Yapılan açıklamaya göre 10 Amerikalı daha benzer şekilde yargılanacak.

Bunların üzerine ABD hükümeti, Avrupalı devletlere de kendi vatandaşları ile ilgili gerekli adımları atma çağrısında bulundu.